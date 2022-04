Potsdam

Die Stadt Potsdam will sich bei Infrastrukturprojekten künftig nicht mehr von der Privatwirtschaft beraten lassen, sondern stattdessen Gesellschafterin der „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand“ (PD) werden. Als Gesellschafterin könnte die Stadt auf viele langwierige Vergabeverfahren verzichten und stattdessen die PD direkt beauftragen. Weil es sich um eine Inhouse-Vergabe handeln würde, könnte die Stadt zudem innerhalb eines laufenden Auftrags den Leistungsumfang nachträglich flexibel erweitern.

Günstige Gesellschafter-Anteile

„Die Landeshauptstadt hat regelmäßigen Bedarf an externen Beratungs- und Unterstützungsleistungen, insbesondere bei Fragen der Modernisierung der Verwaltung und damit verbundener Organisationsuntersuchungen, bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, bei der Begleitung in Krisensituationen oder der Begleitung bei Vorhaben von stadtweiter Bedeutung“, begründet das Rathaus den Schritt. Die Gesellschafter-Anteile sind günstig zu haben. 3000 Euro soll die Stadt investieren und ist dann neben dem Bund, zehn Bundesländern und rund 100 Kommunen und Stiftungen ebenfalls Eigentümer in Höhe von 0,15 Prozent der Anteile.

Zu den Beratungsschwerpunkten der PD gehört die Verwaltungsmodernisierung und Investitionsplanung. Besondere Expertise soll die PD auch bei komplexen Bauvorhaben, ausdrücklich auch bei kommunalen Krankenhäusern, haben. Hier könnte Potsdam bei der Neuaufstellung des Ernst-von-Bergmann-Klinikums profitieren. Die Modernisierung des Verwaltungscampus und der Bau des zweiten Rathauses an der Heinrich-Mann-Allee sind weitere aktuelle Projekte, bei denen die PD die Stadtverwaltung beraten könnte. Die Vergütung für die Beratungsleistungen erfolgt nach einer Eckpunktevereinbarung zwischen der Stadt und der PD nach zeitlichem Aufwand. Eine Verpflichtung zur Nutzung der PD besteht nicht.

Die „Partnerschaft Deutschland“ wurde 2008 durch das Bundesfinanzministerium und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Das Magazin Capital bezeichnete PD in einem aktuellen Ranking als „bestes Beratungsunternehmen“ im öffentlichen Sektor.