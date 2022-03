Bornstedter Feld

Für die Palmen und Lianen in der Tropenhalle wäre es das Aus: Die Stadt hat am Dienstag eine Prüfung zum Betrieb der Biosphäre im Volkspark als sogenannte Kalthalle in Auftrag gegeben. Das hat Harald Kümmel, Leiter der Rathaus-Geschäftsstelle für Bauen und Projekte, am Mittwochabend im Hauptausschuss bekannt gegeben.

Ergebnisse der Untersuchung sollen laut Kümmel Ende April, Anfang Mai in den Ausschüssen vorgestellt werden. Darauf aufbauend soll im Juni ein Stadtverordnetenbeschluss zum künftigen Umgang mit der defizitären Tropenhalle ermöglicht werden.

Potsdam prüft kostensparende Variante

Der Umbau der Biosphäre zur Kalthalle ohne permanent tropische Temperaturen ist im Februar vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer (SPD) im Bauausschuss als kostensparende Variante für den weiteren Betrieb der 2002 eröffneten Natur-Erlebniswelt ins Gespräch gebracht worden.

Debattiert wurde dort eine Verwaltungsvorlage zum „Weiterbetrieb der Biosphäre“ über die „Umsetzung des Konzepts Biosphäre 2.0“, mit dem die seit Jahren auf Verschleiß gefahrene Touristenattraktion auf Kurs gebracht werden soll.

Lesen Sie auch: Was wird aus dem Konzept Biosphäre 2.0?

Das Problem: Auch nach einem Umbau für knapp 20 Millionen Euro und einer Neuausrichtung zum Klimahaus als Bildungsort und Wissenschaftscenter mit angeschlossenem Tagungshotel und Wellnessbereich wären nach Gutachten im Auftrag von Stadt und Entwicklungsträger jährliche Zuschüsse im unteren siebenstelligen Bereich nötig.

Konzept „Biosphäre 2.0“ seit 2019 gesetzt

Mit dem 2019 verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss zur „Biosphäre 2.0“ ist dieses Konzept allerdings schon einmal bestätigt worden.

Die Verwaltung drang im Februar im Bauausschuss auf eine rasche Entscheidung, nach damaligem Zeitplan sollten die Stadtverordneten im März einen Beschluss zur Umsetzung der „Biosphäre 2.0“ verabschieden. Vereinbart wurde dann jedoch eine Vertagung, um die Variante Kalthalle prüfen zu lassen. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) sagte zu, „zeitnah“ Ergebnisse dazu vorlegen zu lassen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Dringlichkeit verwies auch Kümmel am Mittwochabend Hauptausschuss: „Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass wir zur Finanzierung der Biosphärenhalle für die Zukunft einen entsprechenden Beschluss brauchen.“

Rathaus dringt auf Beschluss im Juni

Denn haushaltstechnisch stünden für die Halle nur noch bis zum Ende dieses Jahres Mittel zur Verfügung, so der Geschäftsstellenleiter: „Egal was wir mit der Halle machen, letztendlich müssen wir sie sanieren, ertüchtigen, umbauen, so dass im Juni auf jeden Fall ein Beschluss notwendig ist.“

Die Biosphärenhalle wurde zur Buga 2001 für die Blumenschau errichtet und im Jahr darauf mit einem privaten Betreiber als Tropenwelt eröffnet. Nach der Betreiberpleite übernahm die kommunale Pro-Potsdam-Holding die Halle über eine Tochtergesellschaft.

Bis September 2017 war die Stadt über eine Zweckbindung der Fördermittel zum Betrieb der Biosphäre verpflichtet. Seitdem wird über eine tragfähige Variante für die Zukunft diskutiert.

Vorlage mit zwei Jahren Verspätung

Im April 2019 bestätigten die Stadtverordneten eine Verwaltungsvorlage für das Konzept „Biosphäre 2.0“. Sie beauftragten die Verwaltung zugleich, bis Januar 2020 ein „Umsetzungskonzept“ dazu vorzulegen. Dieses Papier wurde im Januar 2022 mit zwei Jahren Verspätung vorgelegt und steht nun zur Debatte.

Von Volker Oelschläger