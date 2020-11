Innenstadt

Die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in Potsdam stellt die Stadtverwaltung vor ein drängendes Problem. Denn sollte eine Bombe gefunden werden, müssten womöglich mitten im Corona-Lockdown Tausende Potsdamer evakuiert und gemeinsam untergebracht werden. Das Problem: Anders als im Frühjahrs-Lockdown ist die Suche nach Kampfmitteln, die beispielsweise baubegleitend auf Baustellen geschieht, weiterhin erlaubt und findet auch statt.

Krisenstab hat Kontakt zum Ministerium gesucht

Auf MAZ-Anfrage erklärte die Pressestelle des Rathauses, dass man eine schnelle Lösung brauche, um die sogenannten Sondierungen nach Kampfmitteln zu stoppen und das Ansteckungsrisiko durch einen plötzlichen Evakuierungsfall unbedingt zu vermeiden. Der Krisenstab des Rathauses habe sich auf seiner jüngsten Sitzung damit befasst und sich nun an das Gesundheitsministerium gewandt. „Wir sind mit dem Land im Gespräch und erhoffen uns eine landesweite Regelung wie im Frühjahr“, sagt Brigitte Meier, die Leiterin des Krisenstabs.

Stadt will Evakuierungsszenario verhindern

An fünf Punkten im Stadtgebiet ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) der Polizei derzeit im Gange, wie Sprengmeister Mike Schwitzke der MAZ sagte: Am Leipziger Dreieck, auf der Plantage auf dem Areal des neuen Kreativquartiers, im Entwicklungsgebiet Krampnitz, im Babelsberger Park und am Aradosee an der Nuthe. Im Sommer, nur wenige Tage nach Ende des Lockdowns, hatte der KMBD in der Neuen Fahrt eine Bombe gefunden, kurz darauf eine weitere im Aradosee. Jedes Mal musste nicht nur gesprengt werden, sondern es wurden auch bis zu 13500 Menschen evakuiert. Angesichts der sommerlichen Witterung und abnehmender Corona-Infektionszahlen stellte das kein Problem dar. Doch ein solches Szenario will die Verwaltung nun unbedingt verhindern.

Aradosee: Im Schlamm kann sich immer etwas verbergen

Am Aradosee wird auch nach dem Bombenfund im Juli weiter im Schlamm nach Kampfmitteln gesucht. Von 400 Punkten, die Schwitzke für „aufklärenswert“ hielt, sind noch immer über 100 Punkte offen. „Die Suche wird sich noch bis Ende des Jahres ziehen, aber dann können wir sagen, dass der See nach stand der Technik beräumt ist – solange es keine Auflagen gibt, dass wir die Räummaßnahmen einstellen müssen“, sagt der Sprengmeister. Weitere Funde von schweren Fliegerbomben im See hält er zwar für unwahrscheinlich, aber in der dicken Schlammschicht könne sich immer etwas verbergen. Bislang ging es vor allem um kleinere Funde, die abtransportiert werden dürfen. Handgranaten, Minen und Handfeuerwaffen werden regelmäßig gefunden.

Krampnitz ist ein Blindgänger-Hotspot

Ein besonders umfangreicher Auftrag des KMBD läuft im Entwicklungsgebiet Krampnitz, das Schwitzke als „Hotspot“ bezeichnet. Dort werden zwar keine Fliegerbomben-Blindgänger gefunden, aber zahlreiche andere Kampfmittel und militärische Hinterlassenschaften von Wehrmacht und sowjetischen Truppen. Während des Lockdowns im Frühjahr durfte die Suche dort dank einer Ausnahmegenehmigung des zuständigen Ministeriums sogar weiterlaufen, weil im Umfeld von Krampnitz nur sehr wenige Menschen wohnen und im Fall eines großen Fundes ihre Wohnungen verlassen müssten.

Droht Stillstand auf den Baustellen?

Ein erneutes Verbot der Kampfmittelsuche könnte allerdings auch für Stillstand auf Baustellen sorgen, die eigentlich einem komplexen und drängenden Zeitplan unterliegen. Das war im Frühjahr beispielsweise im Block III an der Nikolaikirche der Fall. Was bedeutet ein Suchverbot für die große Verkehrsbaustelle am Leipziger Dreieck? Dort besteht ein komplizierter und eng getakteter Bauzeitenplan, bei dem Bauarbeiten von Stadt, Verkehrsbetrieb und Energie & Wasser Potsdam gleichzeitig stattfinden, die teils viele Meter tief in den Boden vordringen. Bislang wurde baubegleitend noch nichts gefunden, wie Mike Schwitze sagte. Aber:„Auch an solchen Kleinräumstellen kann es immer zu Zufallsfunden kommen.“ Hier gibt das Rathaus zumindest für die nächste Zeit Entwarnung: Alle tief ins Erdreich gehenden Arbeiten, zuletzt etwa die Installation der neuen Oberleitungsmasten, sind vorerst abgeschlossen. Derzeit wird nur gearbeitet, wo schon in der Vergangenheit alles umgegraben worden ist. Zumindest bis Jahresende sind keine Arbeiten geplant, bei denen der KMBD baubegleitend tätig werden muss. Welche Konsequenzen es auf die Baustelle hätte, sollten sich die Sondierungs-Einschränkungen bis in den Frühling ziehen, ist dagegen gerade offen.

Investor auf der Plantage zeigt sich entspannt

Auch die Plantage hinter Garnisonkirche und Werner-Seelenbinder-Straße gilt als Verdachtsfläche, auf der der KMBD baubegleitend tätig ist. Auch dort mussten die Arbeiten wegen der Corona-Verordnung monatelang ruhen. Die Beräumung durch den Sanierungsträger sollte längst abgeschlossen sein, zieht sich aber nun bis Mitte Dezember. Der Zeitplan für das Kreativquartier, das der Investor Glockenweiß dort bauen will, ist äußerst eng. Geschäftsführer Christopher Weiß zeigt sich bislang aber entspannt: „Die Baugenehmigung kommt frühestens im April. Mit Ausschreibungen und Bauausführungsplanung finden da vor dem Sommer 2021 keine Bauarbeiten statt“, sagt er. Dann aber sind Evakuierungen vermutlich wieder möglich.

Von Peter Degener