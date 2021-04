Innenstadt

Das Rathaus kapituliert im Kampf mit dem Problemlift zwischen Otto-Braun-Platz und Alter Fahrt. Nach einer fast fünfjährigen Pannenserie präsentiert die Verwaltung erstmals eine Ausstiegsstrategie zur permanenten Sicherung eines barrierefreien Uferzugangs auch für Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer.

Geprüft werde die „Möglichkeit des Umbaus zur rollstuhlgerechten Treppenanlage“, sprich: der Einbau einer Rampe. Dieses Projekt sei „ab 2023 möglich“, so die Antwort der Verwaltung auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke).

Der begrüßt die Auskunft: „Was von Anfang an hätte beachtet werden müssen, wird nun endlich geprüft: Eine rollstuhlgerechte Treppen-Anlage.“

Umweg über den Versailler Platz

Einstweilen, so das Rathaus, „soll eine Wegweisung über die Brauerstraße und den Versailler Platz zum Adolf-Miethe-Ufer erfolgen.“ Das entspräche einem Umweg von einigen 100 Metern.

Der für 50.000 Euro angeschaffte Lift in Landtags-Nähe hatte von Anfang an für Ärger gesorgt. Zur Vorgeschichte gehört, dass die Sieger des Architektenwettbewerbes für die 1,2 Millionen Euro teure Gestaltung des Otto-Braun-Platz eine barrierefreie Lösung für den Uferzugang schlicht vergessen hatten. Erst nach einem extra verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss wurde nachgerüstet.

Nutzung nur mit Spezialschlüssel

Mit Eröffnung der Uferpromenade sei „nun eine Verbindung vom Otto-Braun-Platz an der Langen Brücke bis zum Kulturstandort geschaffen“ schrieb der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) nach der Freigabe im Juni 2016 in seiner Online-Kolumne: „Hier kann flaniert und diniert werden.“

Doch schon machte gerade ein erstes Handicap die Runde: Der Aufzug konnte nur mit einem Spezialschlüssel bedient werden, der für 20 Euro bei einem Verein in Darmstadt zu bekommen war – wenn die Interessenten einen Nachweis für ihre Behinderung vorwiesen.

Später erwies sich die Konstruktion als so fragil, dass schon ein falsch gedrückter Knopf oder ein Pappbecher auf dem Boden die Mechanik blockieren konnte.

Wenige Wochen nach Inbetriebnahme skizzierte das Rathaus auf Anfrage Krämers zur Sicherung eines „störungsfreien Betriebes“ den „Bau eines Stahl-Glas-Schachtes um das bestehende Liftbauwerk“ herum. Dieses Projekt wurde aus Kostengründen nicht weiter verfolgt.

Keine Auskunft zu Ausfallzeiten

Seit der Inbetriebnahme war der Lift 45-mal außer Betrieb, so die Auskunft der Stadt auf die aktuelle Anfrage Krämers: „Eine Aussage über die genaue Dauer des Ausfalls ist nicht möglich, da nur der Zeitpunkt der Störungsmeldung bekannt ist.“ 70 Prozent aller Ausfälle seien auf „Vandalismus“ zurückzuführen, 30 Prozent auf „technische Defekte und Verschleiß“.

Offen ist die Finanzierung eines Umbaus: „Es werden Fördermöglichkeiten geprüft!“, schreibt das Rathaus an Krämer.

Kein Thema ist in der aktuellen Korrespondenz eine bei der Demontage des Lifts mögliche Rückforderung von Fördergeld: „Die Herstellung erfolgte über Mittel der Städtebauförderung“, hieß es im Sommer 2019 in einem Schreiben an die SPD-Frau Imke Eisenblätter, „wodurch eine 25-jährige Zweckbindung besteht“.

Von Volker Oelschläger