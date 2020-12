Golm

Potsdam wächst vor allem im Norden – und an seiner Westgrenze in Golm. Der gesamte Ortsteil soll nun noch einmal völlig neu betrachtet werden. Ein „ Rahmenplan Golm 2040“ soll festlegen, wie Wissenschaft, Siedlung und die Landschaft sich in Golm langfristig entwickeln sollen. Die Stadt ist derzeit auf der Suche nach Stadtplanern, die den Ortsteil bis Ende 2022 analysieren und gemeinsam mit den Anwohnern und Institutionen vor Ort eine „ Zukunftsvision“ entwickeln.

Am Ende steht fest wo noch gebaut werden soll und wo nicht

„Zielstellung der Stadt ist es, den Ortsteil in seiner Gesamtheit zu einem innovativen und urbanen Stadtquartier zu entwickeln“, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Konzept für die Erstellung des Rahmenplans. Dabei wird der Blick noch einmal deutlich aufgeweitet.

Nicht nur das über 60 Hektar große Areal „ Golm Nord“, das bislang noch unbebaut ist und größtenteils aus Ackerflächen besteht, soll betrachtet werden. Von den Sportanlagen am Kuhforter Damm über den historischen Ortskern am Reiherberg bis zum Universitätscampus und Wissenschaftspark reicht das Feld.

Die beiden Golmer Kirchen. Quelle: Ulf Böttcher

Am Ende werde „mit hoher Wahrscheinlichkeit das abschließende Layout der Siedlungsentwicklung“ feststehen, heißt es im Konzept. Das bedeutet: Wo in Golm entstehen noch wissenschaftliche Institute oder wissenschaftsnahe Gewerbebauten, wo neue Wohngebiete und welche Flächen bleiben dauerhaft unbebaut? Dabei gibt das 31-seitige Konzept eine wichtige Prämisse vor: Die Betrachtung erfolgt „von außen nach innen“. Der gesamte Ortsteil seil umgeben von „gleichermaßen ökologisch wertvollen wie erlebnisreichen, reizvollen Landschaftselementen“, heißt es. An diesen Stellen soll deutlich abgegrenzt werden.

Ortsbeirat unterstützt Erstellung des Rahmenplans

Auch der bisherige Plan für die „Neue Mitte“ um den Golmer Bahnhof soll gänzlich neu betrachtet werden. „Hier wird es darum gehen, die Diskussion wieder zu öffnen zugunsten einer Überarbeitung, die sich klarer an der gemeinsamen Konsensfindung orientiert“, schreibt der Autor des Konzepts, Rudolf Hölscher, der im Bereich Stadterneuerung arbeitet.

„Er hat die Stimmungslage in Golm über ein Jahr aufgesogen. Sein Auftrag war eigentlich nur die Voruntersuchung für das Gebiet Golm Nord, aber nun gab es diesen Vorschlag. Es ist ein ganz großer Schritt, dass Golm nun auch unter den Aspekten von Freiraum und Landschaft betrachtet wird und nicht nur von der Wirtschaftsförderung“, erklärt Ortsvorsteherin Kathleen Krause ( SPD) der MAZ. Der Ortsbeirat unterstütze diese Zielrichtung, „weil sich nicht nur auf Mitte, oder den Wissenschaftspark fokussiert wird, sondern ganz Golm mit einfließt“.

Eingang zum Campus der Universität Potsdam in Golm Quelle: Ulf Böttcher

Standorte für Schulen, Parkhäuser , Feuerwache

Die Untersuchung soll auch Antworten darauf geben, wo eine Grund- und eine weiterführende Schule gebaut werden könnten, ob es einen gemeinsamen Standort für die freiwilligen Feuerwehren von Golm und Eiche geben sollte. Auf welche Art könnte in der Umgebung des Rewe-Marktes eine dritte Querung über die Bahntrasse erfolgen? An welchen Stellen könnten Quartiersgaragen errichtet werden, um die Parkplatzfrage zu lösen? Dabei wird allerdings angesichts von „zunehmenden Lehr- und Arbeitsangeboten vor Ort“ und steigenden Pendlerzahlen auch eine mögliche Parkraumbewirtschaftung geprüft.

Machbarkeitsstudie für die Straßenbahnanbindung vorgesehen

Wenn der Ortsteil am Ende tatsächlich ein „urbanes Stadtquartier“ werden soll, wie es die Zielstellung des Konzepts formuliert, soll auch der öffentliche Personennahverkehr neu gedacht werden. Eine Machbarkeitsstudie soll die Anbindung an das Straßenbahnnetz näher untersuchen. Dabei ist von zwei Varianten die Rede – eine über Potsdam West und den Bahnhof Park Sanssouci, die zweite über Bornstedt und Bornim. Erstere ist allerdings in der Vergangenheit vom Rathaus verworfen worden.

Für die letztere dagegen finden sich im Konzept schon konkrete Ideen: Demnach könnte die Tram von Bornim aus dem Norden kommend entlang der Gleistrasse „über den Bahnhofsbereich Golm bis zu einer potenziellen Wendeschleife im Süden des Unicampus“ geführt werden. Der Platzbedarf einer solchen Trasse sollen im Rahmenplan gleich aufgezeigt werden.

Ab Mai 2021 soll das Stadtplanungsbüro, das die Ausschreibung gewinnt, die Arbeit aufnehmen. Der Fahrplan sieht dabei vier Ortsteilforen und die „intensive Beteiligung aller lokal relevanten Akteure“ vor. Bis September 2022 sollen aus drei verschiedene Entwicklungsszenarien ein Vorzugsszenario entwickelt werden.

Von Peter Degener