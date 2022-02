Potsdam will Spielplätze in Babelsberg Süd sanieren

Potsdam-Babelsberg

Die Stadt Potsdam will zwei öffentliche Spielplätze in Babelsberg Süd sanieren und rechnet zusätzlich mit dem Bau privater Spielplätze. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Andere an die Stadtverwaltung hervor.

Der Stadtteil Babelsberg wächst – vor allem in Babelsberg Süd sei mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl um ein Drittel in den nächsten gut 15 Jahren zu rechnen, heißt es in der Kleinen Anfrage der Anderen. Die Fraktion sorgt sich um die Spielplätze des Stadtteils: Die wenigen vorhandenen Spielflächen seien teilweise in einem ungenügenden Zustand und verfügen über nur wenige Spielgeräte.

Das soll sich bald ändern: Der Spielplatz Ecke Althoffstraße/Heideweg soll im Zuge der Sanierung des Peter-Weiss-Platzes neu gestaltet werden, heißt es aus dem Rathaus. Auch der Spielplatz an der Grünstraße soll saniert werden – hierfür ist bereits in diesem Herbst eine Beteiligung mit dem Kinder- und Jugendbüro geplant. Weitere Spielplätze müssen noch auf eine Sanierung warten: Dieses und nächstes Jahr hat die Stadt keine personellen Kapazitäten für die Aufwertung weiterer Spielplätze, heißt es aus dem Rathaus.

Stadt rechnet mit dem Bau privater Spielplätze

Neue Spielplätze will die Stadt in Babelsberg Süd erst einmal nicht bauen. „Der Fokus liegt zunächst auf der Aufwertung der bestehenden Spielflächen“, heißt es dazu. Doch auch, wenn die Stadt keine weiteren öffentlichen Spielplätze plant, rechnet sie mit neuen privaten Spielplätzen im Zuge der Neubebauung im Bereich Horstweg, Glasmeisterstraße und Filmpark.

Grund hierfür ist die Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt. Die Satzung besagt, dass private Bauherren bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen verpflichtet sind, auf dem eigenen Grundstück oder in unmittelbarer Nähe Kinderspielplatzflächen herzustellen und zu unterhalten. Die jeweilige Größe und Ausstattung der privaten Kinderspielplätze richtet sich nach den Vorgaben der städtischen Kinderspielplatzsatzung, so die Stadt.

Von MAZonline/lkö