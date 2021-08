Potsdam

Für die afghanischen Ortskräfte, die zusammen mit der Bundeswehr arbeiteten, scheint die Situation in Afghanistan aufgrund des Eroberungsfeldzuges der militant-islamistischen Taliban lebensbedrohlich.

Via Twitter machte sich bereits Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert dafür stark, afghanischen Geflüchteten helfen zu wollen und sie in der Landeshauptstadt aufzunehmen. Auf eine MAZ-Anfrage teilt die Stadt mit, dass sie sich bereits an das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ gewandt hat.

Potsdam sei für die Aufnahme gerüstet

In dem Schreiben an die Mitglieder des Bündnisses macht die Stadt deutlich, afghanische Ortskräfte in Potsdam aufnehmen zu wollen. Gleichzeitig werden in dem Schreiben die Städte des Bündnisses aufgefordert, „Kapazitäten einer zusätzlichen Aufnahme von afghanischen Ortskräften in ihrer Kommune zu prüfen und gegenüber ihrer Landesregierung die Bereitschaft zu signalisieren, afghanische Ortskräfte zusätzlich aufzunehmen“, wie es in dem Schreiben heißt.

Gegenüber der MAZ teilt die Stadt mit, dass Potsdam finanziell, organisatorisch und infrastrukturell dafür gerüstet sei, afghanische Ortskräfte sofort aufzunehmen. „Wir sind bereit, den Menschen zu helfen. Das sind teils sehr gut ausgebildete Personen, die bereits für die Bundeswehr oder internationale Organisationen gearbeitet haben und nun in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind“, heißt es in der Antwort an die MAZ.

Auch, wenn sich nur wenige Städte des Bündnisses beteiligen würden, sei die Stadt bereit, die afghanischen Ortskräfte bei sich aufzunehmen. „Selbstverständlich würden wir selbst dann unseren Beitrag zu leisten“, heißt es. Doch habe das Bündnis in den vergangenen Monaten bereits bewiesen, dass es Menschen in Not helfe. So nehme jene Stadt nach den eigenen Möglichkeiten über das durch die Bundesländer zugewiesene Kontingent Menschen auf, wenn sie es könne. „Es ist daher unwahrscheinlich, dass wir mit den Angebot an die Bundesregierung alleine bleiben“, heißt es.

Noch in diesem Monat würden sich die Länderkoordinator des Bündnisses besprechen und die Aufnahmebereitschaft der „Städte Sicherer Häfen“ zusammenfassen.

