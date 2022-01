Potsdam

Mit der Renaturierung der Nuthe will die Stadt künftigen Starkregenfällen entgegenwirken. Wie Bau- und Umweltdezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Donnerstag vor der Presse sagte, kostet es 15 bis 20 Millionen Euro, den bislang in ein schnurgerades Bett gepressten Fluss wieder schlangenförmig fließen zu lassen, so, wie es ursprünglich war. Damit würde die Fließgeschwindigkeit des Flusses sinken und der plötzliche Wasserüberschuss bei Starkregen in Rückhaltebecken geleitet werden, die im heutigen Bett entstehen. In den weitläufigen Nuthewiesen zwischen dem Wohngebiet Schlaatz und der Schnellstraße sollen offene Absetz- und Rückhaltebecken geschaffen werden. Auf der Schlaatz-Seite ist zudem eine so genannte Sedimentationsanlage geplant, die Sinkstoffe aus dem überlaufenden Fluss filtert und ihn vor Versandung schützt.

Wie Rubelt sagte, kann Potsdam das auf mehrere Jahre Bauzeit angelegte Projekt nicht allein bewältigen, rechnet aber mit einer fast kompletten Förderung durch das Land, das zur Nuthe ein Gewässerentwicklungskonzept erstellt hat. Immerhin kommt der Fluss schon aus dem Fläming, wo er seine Quelle in der Gemeinde Niedergörsdorf hat. Er durchfließt Jüterbog, Luckenwalde, Trebbin und die Gemeinde Nuthetal, ehe er nach ungefähr 66,5 Kilometern und rund 51 Metern Höhenunterschied in Potsdam in die Havel mündet. Hier hat er ein Einzugsgebiet von 208 Hektar, auf denen 8620 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden sollen.

Stadtkanal ist für Potsdam unverzichtbar

In der Innenstadt ist der bislang meist trocken liegende und nur in Teilstücken wiederhergerichtete Stadtkanal laut Rubelt ein unverzichtbares Rückhaltebecken für Starkregen. Im Juni 2019 war er in der Yorckstraße bis fast zum Rand vollgelaufen. Aber dieser Abschnitt hat keine Verbindung zur Havel.

Als der Kanal vor dem Krieg noch von der Nuthemündung in die Havel bis zu den Planitzinseln floss, war ein sofortige Ablauf plötzlichen Regenwassers möglich. Dass so etwas heutzutage problematisch ist, machte Rubelt am Beispiel der Zeppelinstraße deutlich, die schon bei mehrere Starkregen knietief unter Wasser stand und deshalb als Katastrophenschwerpunkt gilt. Am 29. Juni 2017 fuhr dort jemand sogar mit einem Paddelboard die Straße entlang.

Keine schnelle Lösung für Zeppelinstraße

Die knapp 200 Meter bis zur Havel sind nach Rubelts Einschätzung aber keine einfache Abflussmöglichkeit, weil man das teils schadstoffbelastete Straßenwasser nicht ungeklärt in den Fluss laufen lassen kann. Ohnehin bräuchte es einen Kanalisationsabzweig. Der Dezernent sprach von „erheblichen Investitionen“ in die Infrastruktur. Das Kanalnetz in Potsdam sei alt und nicht auf Extremwetterlagen ausgelegt. Es müsse erst noch untersucht werden, wie das zu ändern ist, sagte er. Schlagartigen Wassermengen müsse man mit Überlaufbecken abfangen. In der Speicherstadt zum Beispiel hat man von 2017 bis 2019 für rund 2,7 Millionen Euro eine Regenwasserbehandlungsanlage gebaut, deren Becken 813 Kubikmeter fassen. Für das Bergviertel in Krampnitz sind unter Ausnutzung natürlichen Gefälles zahlreiche kleine Rückhaltebecken geplant.

Karten für Starkregen und Hitze

Neben der am Donnerstag vorgestellten Starkregenkarte gibt es nun auch eine Stadtklimakarte zu Hitze. Die weist vor allem die eng bebaute und hoch versiegelte Innenstadt als Überhitzungszone aus, die sich auch nachts nicht spürbar abkühlt und damit den Bewohnern gesundheitliche Probleme bereitet. Während es in den Blockinnenbereichen neu geschaffene Grünzonen gibt, in denen Regenversickerung und Abkühlung möglich ist, klappt das in den Straßenbereichen gar nicht. Hier ist nach Rubelts Worten nur eine Bepflanzung möglich. Verbesserungen scheinen auch durch eine schrittweise Verringerung des Autoverkehrs machbar.

Vorgaben für die Bauplanung von Potsdam

Die neuen Kartenwerke sollen laut Rubelt in der Bauleitplanung dafür sorgen, dass wichtige Kaltluftschneiden in die Stadt keinesfalls bebaut und vorhandene Grünflächen wie die Parks erhalten werden.

„Wir müssen uns in Zukunft verstärkt auf Extremwetterereignisse einstellen“, erklärte Klimaschutzminister Axel Vogel (Die Grünen) beim Pressegespräch. Deshalb brauche es auch auf kommunaler Ebene eine „vorsorgenden Klimapolitik.“ Stadt Potsdam habe als eine der ersten Kommunen im Land eine Starkregenkarte für das Stadtgebiet erarbeitet und Risikopunkte für Starkregen und Hitze identifiziert. Die Bundesregierung habe angekündigt, mehr für die Klimaanpassung zu tun und die Kommunen zu unterstützen.

DWD: Extremwetter nimmt zu

Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gab Einblicke in die Extremwetterereignisse der jüngeren und jüngsten Vergangenheit, die aus Sicht der Wissenschaft eindeutig auf die Klimaveränderungen zurückzuführen sind: „Unter den gegenwärtigen Klimabedingungen ist es zu erwarten, dass ähnliche Ereignisse wie die extremen Niederschläge an der Ahr, meteorologische Dürren und Hitzewellen auch in Brandenburg auftreten können. Durch den Klimawandel sind derartige Ereignisse häufiger und intensiver geworden.“ Die so genannte meteorologische Dürre von 2018 sei ein solches Ereignis gewesen und trete eigentlich nur alle hundert Jahre auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wiederholt, habe sich mehr als verdoppelt. Das heiße aber nicht, dass man nun 50 Jahre Ruhe hat. Es könne auch kurz hintereinander solche Dürren haben. Dagegen sinke die Wahrscheinlichkeit von Kältewellen. So etwas wie im Februar 2021 trete sonst sonst alle zwei Jahre auf, werde inzwischen aber nur alle 2,3 Jahre erwartet.

