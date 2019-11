Potsdam gibt Armutsbericht in Auftrag

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam will einen Armutsbericht in Auftrag geben. Das wurde im Ausschuss für Soziales und Gesundheit sowie Wohnen und Inklusion angekündigt. Demnach beauftragt die Stadt einen externen Dienstleister mit der Aufgabe – Anfang des Jahres soll die Vergabe erfolgen, so dass die Berichterstatter im Sommer 2020 mit ihrer Arbeit beginnen können. Bis der Bericht vorliegt, werde es aber dauern: Die Stadt rechnet mit dem Papier nach der Sommerpause 2021.

Andere Landeshauptstädte machen es vor

Ein Armutsbericht stellt die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung dar. Die Bundesregierung legt seit dem Jahr 2001 in unregelmäßigen Abständen einen solchen Report vor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband veröffentlicht bundesweite Armutsberichte bereits seit 1989. Auch einige Kommunen stellen inzwischen Armutsberichte vor, darunter die Landeshauptstädte Düsseldorf, Kiel, Schwerin und München.

Die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD), die im Juli aus München nach Potsdam gewechselt war, kritisierte jüngst, dass es keinen Armutsbericht der Stadt gebe: Wer etwas gegen Armut tun wolle, müsse wissen, wer die Betroffenen sind und wo sie leben. Der inhaltliche Fokus soll daher insbesondere bei den Bevölkerungsgruppen liegen, die von Armut betroffen oder armutsgefährdet sind, aber keine staatliche Unterstützung erhalten oder in Anspruch nehmen. Aus dem Bericht sollen laut Stadt Ansätze für konkret wirkende Hilfe für diese Gruppen ableitbar sein.

Träger sollen den Berichterstattern zuarbeiten

Der Dienstleister werde beauftragt, neben den jeweils zuständigen Fachämtern auch die Expertise Dritter, insbesondere der in der Landeshauptstadt Potsdam aktiven Träger der Freien Wohlfahrtspflege einzubinden. Der für den Armutsbericht zuständige Sozialausschuss soll nun alle sechs Monate über den Stand bei der Erarbeitung des Armutsberichtes informiert werden.

Von Nadine Fabian