Potsdam

Die Stadt Potsdam setzt zur sicheren Öffnung der Kindertagesstätten weiter auf so genannte Spucktests. Anders als bisher will die Verwaltung die Test-Sets aber selbst bestellen, wie aus einer Ausschreibung hervorgeht, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Bis zum Donnerstag dieser Woche können sich potenzielle Lieferanten um den Auftrag bewerben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach will die Stadt für die insgesamt rund 2500 Erzieherinnen und Erzieher in den knapp 140 Einrichtungen insgesamt 38.450 Spucktests kaufen. Die ersten 20.000 Tests dieser Art wurden noch über das Klinikum „Ernst von Bergmann“ bestellt. Sie sind seit Anfang Februar im Einsatz, zwei Mal in der Woche müssen die Mitarbeiter der Kitas vor Dienstantritt einen solchen Schnelltest absolvieren.

Anzeige

Tests sollen bis Mitte April reichen

Die Spucktests können ohne Unterstützung allein zu Hause durchgeführt werden und zeigen nach einer Viertelstunde ein Ergebnis mit „hoher Spezifität und Sensitivität“. Das heißt, sie reagieren sehr genau und korrekt auf das Coronavirus. Bei einem positiven Ergebnis bleibt der Erzieher zuhause, bis ein PCR-Test im Klinikum negativ ausfällt – bislang war dies erst einmal der Fall, der Corona-Verdacht bestätigte sich in der PCR-Untersuchung nicht.

Lesen Sie auch:

Das sagen die Kita-Träger zu den Spucktests

Diese Hygieneregeln gelten in Potsdamer Kitas und Seniorenheimen

Die Ausschreibung der Stadt listet auch klar auf, wann die bestellten Tests zur Verfügung stehen sollen: Am 22. Februar und am 8. März will man jeweils rund 15.000 Stück abholen, am 22. März noch einmal 7.650. Die erste Marge von 20.000 Tests soll bis Ende Februar reichen – mit den zusätzlich georderten könnten alle Erzieherinnen dann für weitere sieben Wochen bis Mitte April ausgerüstet werden, wenn die Testfrequenz von zwei Untersuchungen pro Woche wie bisher beibehalten wird.

Von Saskia Kirf