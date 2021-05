Pirschheide

Der verwahrloste frühere Blumenladen am Bahnhof Pirschheide ruft das Rathaus auf den Plan. Seit geraumer Zeit stapelt sich im früheren Geschäftsraum der Unrat, mittlerweile sammelt sich auch vor und neben dem mit wilden Graffiti beschmierten Kiosk Sperrmüll.

Der Bereich Umwelt und Natur als Abfallwirtschaftsbehörde der Stadt prüfe die Umstände vor Ort „derzeit“, werde an die Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes „herantreten“, um für „ordnungsgemäße Zustände zu sorgen“.

Blick vom Bahnhofs-Vorplatz zum einstigen Blumenladen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das hat das Rathaus auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Ralf Jäkel (Linke) mitgeteilt. Gegebenenfalls werde die Beräumung des Abfalls per „Ersatzvornahme“ durch die Stadt erfolgen und dann der Eigentümerin in Rechnung gestellt. Jäkel hatte kritisiert, dass der ehemalige Blumenladen an der Endhaltestelle der Straßenbahn „seit Monaten einen total vermüllten Anblick“ biete.

Gebäude steht seit 1965

Das Gebäude am damaligen Potsdamer Hauptbahnhof wurde nach Auskunft der Verwaltung um 1965 als Blumen- und Obstkiosk errichtet. Das Geschäft sei Eigentum einer Privatperson, das Grundstück gehöre zum Teil der DB Station & Service AG, zum Teil der Landeshauptstadt.

Blick über den Bahnhofsvorplatz im November 1960. Quelle: Karl-Heinz Reißmann

Wissen wollte Jäkel, welche Möglichkeiten die Stadt sieht, das Gebäude „wieder einer sinnvollen Verwendung zuzuführen“. Das Haus sei in Privatbesitz, heißt es in der Antwort: „Die Stadt hat daher keine direkte Möglichkeit, eine künftige Nutzung zu beeinflussen“, so das Rathaus: „Denkbar und wünschenswert“ wäre die „Fortsetzung“ einer mit dem Reiseverkehr verbundenen Nutzung, als Möglichkeit genannt werden ein Imbiss, eine Zeitungs- oder Blumenladen, eine öffentliche Toilette oder Serviceeinrichtungen.

Toilette für Straßenbahnfahrer?

Im Januar 1958 fuhr die erste Straßenbahn zum neu eröffneten Bahnhof Pirschheide. Quelle: Herbert Dörries

Auch die Einrichtung einer Toilette für Straßenbahnfahrer käme baurechtlich mit entsprechender Umnutzungsgenehmigung „grundsätzlich in Betracht“, schreibt die Verwaltung auf eine weitere Nachfrage Jäkels. Allerdings wird auch hier auf den Privateigentümer verwiesen: „Ob und unter welchen Bedingungen“ diese Person bereit ist, „Teile des Gebäudes als Toilette für Straßenbahnfahrer zur Verfügung zu stellen“, sei „nicht bekannt“. Privatrechtlich müsste diese Nutzung über eine Vereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Verkehrsbetrieb geregelt werden.

Die Gebäude des Blumenladens und des benachbarten Grilletta-Buletten-Kiosks erinnern an die Vorwendezeit, als über den Bahnhof Pirschheide als damaligem Hauptbahnhof ein Großteil von Pendlern und Touristen nach Potsdam kamen.

Bedeutungsverlust des alten Hauptbahnhofs

Mit der Reaktivierung des alten Stadtbahnhofs und der Öffnung des Bahnverkehrs nach West-Berlin verlor der Bahnhof Pirschheide nach der Wende rasch an Bedeutung.

Kulturelle Ankerpunkte sind heute ein Bowling-Center in der früheren Mitropa und seit einigen Jahren der Club Pirschheide in der alten Bahnhofshalle, die jedoch pandemie-bedingt pausieren müssen.

Von Volker Oelschläger