Die ganze Republik reißt sich um Rafael Laguna de la Vera. Die Landesregierung und das Potsdamer Rathaus haben am Montag heftig den deutschen Software-Unternehmer (55) umworben und die Vorzüge Potsdams als Stadt der eng verknüpften Wissenschaft und Wirtschaft gepriesen.

Denn Laguna ist der künftige Direktor der Agentur für Sprunginnovationen der Bundesregierung (SprinD), die viel Geld an innovative Firmen verteilen soll und noch einen Standort sucht – am besten in der Region Berlin-Brandenburg.

Was wurde Laguna in Potsdam gezeigt?

Vier Stunden lang zeigten der Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) dem Agenturchef die Stadt. In Babelsberg wurden die Medienstadt und das Hasso-Plattner-Institut ( HPI) präsentiert. Laguna kam mit Vertretern der Filmstudios ebenso zusammen, wie mit HPI-Chef Christoph Meinel und den Klima- und Geoforschern Hans Joachim Schellnhuber und Reinhard Hüttl.

Anschließend ging es mit der MS Schwielowsee über den Griebnitzsee zur Glienicker Brücke und schließlich zum Kulturstandort Schiffbauergasse, wo Laguna den Standort des Software-Unternehmens Oracle und das VW-Zukunftszentrum kennenlernte.

„Ich bin beeindruckt von Potsdam, aber nicht überrascht. Mich spricht besonders an, wie hier Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten. Die Erfahrungen, die dabei gesammelt wurden, gefallen mir. Auch, dass viele hiergeblieben sind, trotz Rufen aus aller Welt“, so Laguna.

Wirtschaftsminister Steinbach ist optimistisch für die Region

Minister Steinbach zeigte sich „optimistisch“, dass Potsdam künftiger Standort der Agentur werde. Die Ansiedlung sei ein wichtiges Zeichen für Ostdeutschland. Die Potsdamer Initiative sei als „gemeinsame Bewerbung“ mit dem Land Berlin abgesprochen. „Wir haben Rafael Laguna die Möglichkeiten der Medienstadt gezeigt und dass Potsdam eine Stadt der kurzen Wege zwischen Forschung und deren Anwendung ist“, sagte Schubert.

In der Schiffbauergasse wolle man auch über konkrete Standorte für die Agentur sprechen. Details wollte er nicht nennen. Es gäbe verschiedene Varianten. Mit 35 bis 50 Mitarbeitern werde „SprinD“ kein großer Arbeitgeber, aber ein wichtiges Symbol und ein Imagegewinn für die Stadt.

Was sind Sprunginnovationen ?

Als Sprunginnovation wird eine neue Technologie bezeichnet, die ganze Branchen verändert oder neue Industrien hervorbringt und dabei alte Techniken ersetzt. Weil eine solche Technologie das bestehende System meist unerwartet trifft und den gewohnten Gang der Dinge stört, wird auch der Begriff „disruptive Innovation“ verwendet.

Manche Sprunginnovation ist sehr alt: Der Buchdruck hat das Abschreiben per Hand abgelöst und eine neue Medienwelt geschaffen. Der Verbrennungsmotor und das Auto haben Pferd und Kutsche ersetzt und die Art verändert, wie sich die Menschen heute fortbewegen. Die Schallplatte wurde von der CD und die CD wenig später von der Audiodatei verdrängt. Das hat nicht nur die Unterhaltungsbranche verändert, sondern auch die Art wie Musik konsumiert wird.

Bei Digitalelektronik ist Deutschland „mittlerweile abgehängt“

Die Agentur soll mögliche Sprunginnovationen finden und zur Marktreife führen. Obwohl man bei Digitalelektronik einst weit vorne war, sei man dort „mittlerweile abgehängt“ und habe mit SAP auch „nur eine Softwarefirma von Weltbedeutung“, sagt Rafael Laguna. „Die Sprunginnovationen von denen wir heute in Deutschland leben, sind über 100 Jahre alt. Denken sie an das Auto. Und das verändert sich gerade“, erklärte Laguna.

Ein Problem hierzulande seien fehlende Privatinvestoren, die „die Innovation auch auf die Straße bringen“, sagt Laguna. Dafür hat die Institution im kommenden Jahrzehnt ein Budget von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Damit soll die Agentur ganz Deutschland auf die Sprünge helfen. Er sei sich aber sicher, dass der wirtschaftliche Nutzen der Agentur unabhängig von der Standortwahl auch Potsdam zugute komme – hier seien viele vielversprechende Firmen ansässig.

Wie die nächste Sprunginnovation aussieht, könne er nicht sagen. „Sie kann sozial sein und die Umverteilung betreffen oder den Kunststoff Plastik, wo es sehr reizvolle Ideen gibt“, so Laguna. Oft kämen Dinge zusammen und veränderten dann eine ganze Branche oder die Gesellschaft. „Das Elektroauto gab es schon vor 100 Jahren, aber jetzt gibt es quasi Software auf Rädern und erst das verändert alles“, nennt er ein Beispiel aus dem Bereich der Mobilität.

Wie geht es für Laguna und die Agentur weiter?

Noch in dieser Woche besucht Laguna auch das sächsische Leipzig, das heftig für SprinD wirbt, sowie in der kommenden Woche Karlsruhe ( Baden-Württemberg). Es gebe zudem einige weitere Bewerbungen. Frühestens Ende September werde die Standortentscheidung „möglichst objektiv nach einem Kriterienkatalog der Bundesregierung“ fallen, sagte Laguna. Danach soll allerdings alles ganz schnell gehen: „Am 1. Januar 2020 muss die Agentur stehen“, sagte er der MAZ.

Laguna lobt Manja Schüle für ihren Einsatz für die Region

Die Potsdamer SPD-Bundestagsabgeordnete Manja Schüle kritisierte das Engagement aus dem Westen Deutschlands. „Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Bundestags, dass neue Bundesbehörden und Institutionen im Osten angesiedelt werden“, sagte sie. In Leipzig wiederum entstehe bereits das Institut für Cybersicherheit der Bundesregierung.

Schüles Engagement für Potsdam war angesichts ihrer Mitgliedschaft in der Gründungskommission der Agentur in den vergangenen Tagen heftig kritisiert worden. Rafael Laguna dagegen lobte Schüle für diesen Einsatz als „gute Repräsentantin“ der Region.

