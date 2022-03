Potsdam

Im August 2023 will die Stadt Potsdam ihre ersten kommunalen Jugendhilfeeinrichtungen eröffnet. Wie Jugendamtschefin Annegret Lauffer am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss angekündigt hat, soll die erste Kita unter Trägerschaft der Landeshauptstadt im Bornstedter Feld entstehen.

Potsdam: Kita mit 150 Plätzen im Bonstedter Feld

Geplant ist demnach eine Integrationskita mit insgesamt 150 Plätzen, davon 20 für Kinder mit besonderen Bedarfen, an der Georg-Hermann-Allee. In der kommenden Woche wird der Grundstein gelegt. Der erste kommunale Hort soll zeitgleich in Babelsberg an der dort geplanten Grundschule am Filmpark stehen. Insgesamt plant die Stadt jeweils mindestens sechs Kindertagesstätten und Horte in eigener Trägerschaft.

Ursprünglich wollte die Verwaltung die ersten Einrichtungen bereits 2020 eröffnen. Ziel der kommunalen Trägerschaft war ursprünglich, auf diesem Weg die Satzungshoheit für die Verwaltung zu erlangen: Wenn das Rathaus eine Beitragssatzung für seine Einrichtungen erstellt, so die Hoffnung, könnten sich die anderen Träger daran ebenfalls halten. Diese Idee hat sich mittlerweile zerschlagen, aber die städtischen Kitas sollen dennoch Vorteile haben. So nannte das Rathaus in der Beschlussvorlage zur Trägerschaft unter anderem die Erprobung „flexibler Betreuungsangebote“ und „die Sicherstellung von Bedarfen außerhalb des Kita-Jahreswechsels“, außerdem sollen Plätze für die Kinder der Verwaltungsmitarbeiter geschaffen werden.

Bislang werden die 123 Einrichtungen im Stadtgebiet von 48 nicht-städtischen Trägern sowie Eltern-Kind-Gruppen und Tagespflegepersonen betrieben. Potsdam hatte – typisch für Ost-Kommunen – einst die Betreuungseinrichtungen in der Stadt weitestgehend selbst unterhalten, doch dann in freie Trägerschaften überführt. 1999 begann die Stadt mit der Abgabe der Kitas und Horte an freie Träger. 2003 wurde der letzte Schulhort in der Babelsberger Stephensonstraße abgegeben, 2008 der letzte Kindergarten in Neu Fahrland.

Von Saskia Kirf