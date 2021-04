Satzkorn

Die Planung der Autobahnraststätte „Havelseen“ an der A10 bei Satzkorn wirft unerwartet weitere Fragen auf. Die Unterlagen des Landesbetriebs Straßenwesen für das laufende Planfeststellungsverfahren weisen nach Angaben des Fachanwalts für Verwaltungsrecht, Peter Kremer, zahlreiche Mängel auf. Er hat im Auftrag der Bürgerinitiative Potsdamer Norden die Unterlagen durchgearbeitet.

Frist für Einwendungen gegen die Pläne endet Donnerstag

Eine 60-seitige Stellungnahme soll am Dienstag der Potsdamer Stadtverwaltung übergeben werden, die sich mittlerweile ebenfalls gegen den Bau der Raststätte ausspricht. Am Donnerstag endet die Frist, in der sich Bürger mit Einwendungen am Verfahren beteiligen können.

Rechtsanwalt Kremer zeigte sich vor allem von drei Punkten überrascht. So gebe es in den gesamten Planungsunterlagen keine Unterlagen zum eigentlichen Bau und Betrieb der Raststättengebäude. Das ist einerseits nachvollziehbar, weil dieser Teil des Projekts gar nicht durch den Landesbetrieb Straßenwesen oder Die Autobahn GmbH des Bundes, die seit Jahresbeginn verantwortlich ist, durchgeführt wird. Hier werden in der Regel Unternehmen wie „Tank & Rast“ in Ausschreibungen gefunden und beauftragt.

Jedoch: „In einem Planfeststellungsverfahren geht es immer um sämtliche Auswirkungen eines Vorhabens. Das kann man nicht nach und nach in einer Salamitaktik prüfen. Es müssen alle Auswirkungen innerhalb des Verfahrens geprüft werden, um sagen zu können ob es zulässig ist“, sagte Peter Kremer am Montag der MAZ. Wenn die Auswirkungen des Baus der neuen Raststätte und ihres Betriebs nicht berücksichtigt würden, mache dies die Planungen „von vornherein rechtswidrig“, erklärt Rechtsanwalt Kremer.

Anwalt Kremer: Planfeststellungsverfahren ist hier nicht zulässig

Der Anwalt stellt zugleich infrage, ob eine Raststätte überhaupt in einem Planfeststellungsverfahren errichtet werden kann. „So etwas macht natürlich Sinn bei großen Vorhaben mit so vielen Belangen, etwa beim Neubau einer kilometerlangen Autobahn oder Gleistrasse. Das ist bei einer Raststätte nicht der Fall. Die ist an einem Ort und es geht nur um die dortigen Auswirkungen“, sagt er. Wenn er mit dieser Meinung recht behalten würde, wäre das ganze Projekt am Ende.

Hier an der A 10 (Berliner Ring) soll die neue Tank-und Raststätte Havelseen entstehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch seine 60-seitige Prüfung macht nicht nur auf formelle, sondern auch auf inhaltliche Fehler aufmerksam. Hier sieht er den entscheidenden Punkt in Wolfslake. Diese bereits bestehende Autobahnraststätte liegt etwa 20 Kilometer weiter nördlich an der A10 in der Gemeinde Schönwalde-Glien und soll wie berichtet zugunsten des Potsdamer Standorts aufgegeben werden. „Wolfslake kann sehr gut ausgebaut werden, ich hab mir das angeschaut. Und das sorgt für ein großes Rechtfertigungsdilemma. Nur wegen 20 Kilometer Abstand 30 Hektar sehr gute Ackerfläche zu versiegeln, das ist schon eine hohe Hürde“, sagt Kremer. Und die vom Landesbetrieb vorgetragenen Richtlinien zu Abständen zwischen Raststätten innerhalb des Autobahnnetzes seien eben nur Richtlinien, an die niemand gebunden sei. Zudem stammen sie aus Zeiten, als LKW-Fahrer noch kaum auf moderne Routenplanung und Navigationsgeräte zurückgreifen konnten.

Wolfslake soll intensiver geprüft werden

Zu den Kernforderungen der Bürgerinitiative zählt deshalb, dass die Modernisierung der bestehenden Raststätte Wolfslake grundlegend geprüft wird, was bisher nicht gemacht wurde. Die Festlegung auf den Standort Potsdam ist laut BI zu früh erfolgt. „Der Landesbetrieb Straßenwesen hat sich offenbar zu einem sehr frühen Verfahrenszeitpunkt in diesen Standort verliebt“, sagt BI-Mitglied Nicole Vandre.

Wie alt Teile der Pläne sind, zeigt sich auch in der Kostenplanung in den Unterlagen. Dort wurde als Finanzierungsbedarf zehn Millionen Euro angegeben. Eine Kleine Anfrage über Annalena Baerbock von Bündnis 90/die Grünen brachte heraus, dass die Bundesregierung jetzt bereits 16 Mio. Euro dafür ansetzt. Dabei fehlen immer noch viele kostenintensive Punkte, wie die Kosten für die Sanierung der Altstandorte und die Sicherung der zahlreichen Bodendenkmale.

Von Peter Degener