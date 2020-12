Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Ich bin Nora Fritz, Künstlerin aus dem Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum.

Was mache ich?

Ich arbeite im Bereich Siebdruck und organisiere gemeinsam mit anderen Künstler:innen die neue Galerie „ Futur eins“ im Foyer des Kunsthauses. Sie strebt an, Ausstellungsfläche und Kunstshop für die gesamte Bandbreite des kreativen Angebots aus dem Rechenzentrum zu sein. Ein Ort zum Stöbern, Entdecken und für Inspiration. Ein Ort, an dem ihr eure Künstler:innen lokal unterstützen könnt.

Wo findet man mich?

Wir sind zu finden im ehemaligen Rechenzentrum in der Dortustraße 46, 14467 Potsdam, und sind von Dienstag bis Freitag zwischen 13 und 19 Uhr, sowie Samstag von 13 bis 18 Uhr vor Ort. Unser neues Baby, der Online-Shop, ist eine weitere Möglichkeit, uns zu entdecken. Ihr findet uns unter www.futur-eins.gallery, auf der RZ-Website unter www.rz-potsdam.de sowie auf Facebook "futur_eins Kunstshop Galerie des RZ Potsdam" und auf Instagram unter "futur_eins".

Was kann man von mir kaufen?

Die Palette reicht von handgedruckten Postkarten, kleineren Papierarbeiten, handgefertigtem Allerlei, Holzdesign-Lampen, Porzellan und Tonarbeiten, Mobiliar, Drucken, Acrylbilden bis hin zum drei Meter großen Ölgemälde. Die Devise: Gemeinsam sind wir ein bunter Bonbonladen der Künste aus Potsdams Mitte. Empfehlen lassen sich aktuell die Kalender unserer Künstler:innen für das nächste Jahr sowie die stimmungsvollen handgefertigten Lampen aus naturbelassenen Baumscheiben. Jede Lampe ist ein Unikat und kein Baum wurde dafür gefällt. Es wurde nur Holz verarbeitet, welches bereits selbst gefallen ist.

Außerdem geht ab heute der RZ-Adventskalender in die zweite Runde und verlost kleine und große Kunstwerke aus dem Kreativhaus Rechenzentrum. Hinter jedem der magischen 24 Türchen verbirgt sich ein Gemälde, ein Konzert auf Vinyl, hölzernes Interieur oder Kunstvolles aus Porzellan. Alle diese wunderschönen Überraschungen möchten euch die Kreativ-Schaffenden aus dem Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum Potsdam schenken, um etwas Vorfreude auf die Vorfreude zu bereiten. Die Gewinner werden täglich live mit humorvollen Showeinlagen inklusive Vorstellung der Künstlerinnen auf Facebook, Youtube oder Instagram ausgelost und umgehend von uns über ihren Gewinn in Kenntnis gesetzt. Schreibt uns über das Adventskalender-Kontaktformular auf unserer Website https://rz-potsdam.de/cms/adventskalenderz/ oder schmeißt uns eine Brieftaube Richtung: AdventskalendeRZ, Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum, Dortustraße 46, 14467 Potsdam. Einsendeschluss ist Sonntag, 20. Dezember 2020.

Was kostet meine Kunst?

Preislich ist in der Galerie „ Futur eins“ für jeden etwas dabei. Ob ein kleines „Give away" für Mutti oder die Ausstattung einer Arztpraxis, gerne stehen wir euch beratend zur Seite.

