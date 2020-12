Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Ich bin Ani, 29, Potsdamerin und Gründerin von blaeksprotte.

Was mache ich?

Seit einigen Jahren fertige ich in Handarbeit Schmuck und Wohnaccessoires aus Beton, dabei experimentiere ich gern mit verschiedenen Farben und Materialien. Dieser Prozess macht jedes Stück zu einem Unikat und soll Ihnen, meinen Käufer:innen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wichtig ist mir dabei die Hochwertigkeit aller Materialien und gleichzeitig ein faires Preis-Leistungsverhältnis.

Wo findet man mich?

Meine Produkte sind sowohl online in meinem Etsyshop www.etsy.com/shop/blaeksprotte, als auch lokal im zauberhaften Tisch für Zwei, in der Lindenstraße 7 zu ergattern. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann mir gern auf www.instagram.com/blaeksprotte folgen.

Was kann man von mir kaufen?

Ich möchte zwar keine persönliche Empfehlung geben, da ich jedes meiner Produkte für seine Einzigartigkeit schätze, allerdings freue ich mich umso mehr, wenn einer meiner Klunker oder Töpfe bei Ihnen einziehen darf.

Was kostet meine Kunst ?

Von 20 bis 35 Euro.

Von Sarah Kugler