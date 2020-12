Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Mein Name ist Navina Mai, ich bin seit ein paar Jahren als queere Künstlerin tätig und verbinde Empowerment mit nerdiger Popkultur. Seit diesem Jahr bündle ich meine kreativen Arbeiten in meinem Shop „ Navis Nerd Crafts“.

Anzeige

Was mache ich?

Meine Kunst und die Materialien, die ich verwende, sind vielfältig. Ich häkel verschiedene Figuren, arbeite mit der Laubsäge und bemale unter anderem Porzellan, Holzscheiben und alte Skateboards. Meine Motivwahl reicht von nerdigen Charakteren aus der Popkultur bis hin zu empowernden Designs.

Wo findet man mich?

Menschen finden meine Arbeiten entweder auf Instagram unter navis_nerd_crafts oder auf dem bekannten Do-it-yourself Portal etsy.com. Gerade bei Instagram können Menschen mir auch schreiben, wenn sie eine besondere Umsetzung eines Motivs oder eines Charakters wünschen.

Was kann man von mir kaufen?

Gerade ist mein Shop auf etsy noch im Aufbau, aber Menschen können bei mir Häkelfiguren, bemalte Holzscheiben, Holzlampen, aber auch Druckprodukte, wie Postkarten, Sticker oder verschiedene Textilien kaufen.

Was kostet meine Kunst ?

Mir ist besonders wichtig, dass Kunst für viele Menschen finanzierbar ist. Deswegen habe ich Produkte in verschiedenen Preisklassen. Die Preise liegen zwischen 1 Euro für eine Postkarte bis ungefähr 70 Euro für eine Skateboardlampe.

Von Sarah Kugler