Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Anne Eichhorn, eine Künstlerin aus Potsdam.

Was mache ich?

Ich schaffe verschiedene Kunstwerke in den Bereichen Malerei, Grafik und Illustration.

Wo findet man mich?

Mein Atelier befindet sich im Freiland Potsdam in der Friedrich-Engels-Straße 22. Im Internet bin ich auf meiner Website www.anne-eichhorn.de sowie auf meinem Instagram-Account unter anne_eichhorn zu finden.

Was kann man von mir kaufen?

Aquarelle in kleinen und mittleren Formaten, Postkarten und Drucke, den von mir illustrierten Gedichtband „Von Monden“, mit Texten von Andrea Lütkewitz. Derzeit auch einen Familienplaner für 2021 mit Tierillustrationen von gefährdeten Tierarten in Europa. Er kostet 18 Euro und ist in der Buchhandlung Viktoriagarten in Potsdam West, in der Babelsberger Script-Buchhandlung oder bei mir persönlich erhältlich.

Was kostet meine Kunst?

Die Preise für meine verschiedenen Kunstwerke bewegen sich in einem Rahmen von einem Euro bis 1300 Euro.

