Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Menno Veldhuis, gebürtiger Niederländer. Seit 2004 wohne und arbeite ich in Potsdam. Ich habe an der Universität Utrecht Kunstgeschichte studiert, davor auf Lehramt und habe ein Diplom in Freier Malerei.

Was mache ich?

Ich bin ein expressiver Maler, der in Serien arbeitet.

Wo findet man mich?

Im Rechenzentrum Potsdam, Raum 111 und auf meiner Website menno-art.de sowie auf Instagram unter mennoveldhuis.

Was kann man von mir kaufen?

Verschiedene Bilder: Beispielsweise meine Arbeiten zu Van Gogh, Kreidezeichnungen, meine Arbeiten zur Ostsee von 2019 und viele mehr. Ein Überblick ist auf meiner Website zu finden.

Was kostet meine Kunst?

Die Preise sind je nach Werk unterschiedlich und können direkt bei mir erfragt werden.

Von Sarah Kugler