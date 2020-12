Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst

Wer bin ich?

Ich bin Martin Klein, Autor vor allem von Kinder- und Jugendbüchern.

Was mache ich?

Ich schreibe, lese vor, mache Workshops, organisiere Lesungen von Kolleg:innen und arbeite gerne fürs Radio.

Wo findet man mich?

Man findet mich auf der Homepage www.martin-klein.net, aber auch in den freundlichen Buchläden um die Ecke: etwa im Viktoriagarten, bei Wist, bei Script & Bürgel sowie vielen anderen schönen Buchhandlungen landauf und landab – und natürlich in den Bibliotheken.

Was kann man von mir kaufen?

Ordentlich viele Bücher, ganz aktuell einen schicken neuen Weihnachtsroman: „König Malte feiert Weihnachten“, erschienen im Carlsen-Verlag. Für Leute, die es lieber etwas kürzer und trotz Adventszeit nicht unbedingt voll weihnachtlich mögen, gibt es ebenfalls neu eine Geschichte über eine Renn-Schildkröte: „Speedy rennt“, erschienen bei Tulipan. Für Weihnachtsfans gibt es auch noch die schöne Geschichte „Alle Jahre Widder“ als Hörbuch, erschienen bei der Hörcompany und gesprochen vom tollen Schauspieler Peter Lohmeyer.

Was kostet meine Kunst?

Meine Kunst kostet von 0,99 Euro, was der Verkaufspreis diverser Pixi-Bücher ist, bis zu 17 Euro für das Tulipan-Bilderbuch „Der Sternenhase“. Zahlreiche andere Bücher liegen preislich dazwischen, zumeist etwas über oder etwas unter 10 Euro.

