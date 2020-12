Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Wir sind eine kollektive Siebdruckwerkstatt mit dem Anspruch eines fairen, sozial verantwortlichen und ökologischen Arbeitens.

Was mache ich?

Siebdruck: fair, lokal, handgemacht.

Wo findet man mich?

Im Freiland Potsdam, Friedrich-Engels-Straße 22 Haus 1, auf unserer Website www.studio114.de unter der Mailadresse: hello@studio114.de oder auf instagram.com/serigrafique und facebook.com/studio114 .

Was kann man von mir kaufen?

Bei uns findet ihr Handgemachtes und Handgesiebdrucktes. Von T-Shirt, Kulturbeutel, Kunstdruck und Postkarte ist für alle und alle Anlässe etwas dabei. Individuelle Massenware von uns für euch. Unser Steckenpferd ist moderne Potsdamer Architektur. Motive der "Ostmoderne" (1960er-1980er), "Zwischenmoderne" (1919-1933) und "Restmoderne" (1990-2017) gibt es bei uns als Postkartengröße oder Einzeldruck. Zu finden nicht nur bei uns, sondern auch im Viktoriagarten, Futur eins im Rechenzentrum, im Internationalen Buch und Buchladen Sputnik.

Was kostet meine Kunst?

Für 25 Euro bekommt man bei uns zum Beispiel ein Postkartenset mit 12 Motiven oder eine Druckgrafik (40x50 cm).

Von Sarah Kugler