Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst

Wer bin ich?

Juliane Esselbach, freischaffende Sängerin.

Anzeige

Was mache ich?

Besonders intensiv beschäftige ich mich mit sogenannter „Alter Musik“. In dem von mir gegründeten „Orlando-Ensemble für Alte Musik" musiziere ich schon lange mit Freunden und wir spielen Konzerte mit verschiedenen Themen, die uns beschäftigen. Manchmal inspiriert uns ein besonderer Ort, manchmal ein Komponist oder ein Lebensthema zu unseren Programmen. Auch zu mehreren heute lebenden Komponisten haben wir guten Kontakt und spielen gern ihre Kompositionen. Außerdem leite ich einen Kinder- und einen Jugendchor an der Friedenskirche Potsdam-Sansouci. Auch mit den Chören stelle ich gern musikalisch-theatrale Programme zusammen, so haben wir zum Beispiel ein Musical über Anne Frank, eine Produktion zu Franz von Assisi oder einen Purcell-Abend mit Kostümen, Licht und Schauspiel produziert. Hierfür schlägt mein Herz ebenso leidenschaftlich.

Wo findet man mich?

Auf der Website www.orlando-ensemble.de.

Was kann man von mir kaufen?

Gern unsere Weihachts-CD „Gloria“ .

Was kostet meine Kunst?

Die CD kostet 15 Euro.

Von Sarah Kugler