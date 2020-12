Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Frau Isenmann – persönlich und Initiatorin des Kunstgriff 23.

Was mache ich?

Ich illumieniere, bebildere, grafike, dienstleiste, experimentiere, projektiere Ideen, inszeniere Fotografien, zeichne, kritzel und bemale Papier und Leinwand, teile mein Wissen in Kursen und Workshops für kleine und große Neugierige oder in den Zeichenheften „Kiek mal“.

Wo findet man mich?

Mein Atelier befindet sich in der Carl von Ossietzky Straße 23. Im Internet findet man mich unter www.kunstgriff23.de, www.frau-isenmann.de, auf Instagram: https://www.instagram.com/kunstgriff.23/, https://www.instagram.com/frau_isenmann_grafik/ sowie auf Facebook: https://m.facebook.com/heikeisenmann.kunstgriff.

Was kann man von mir kaufen?

Hier im Atelier gibt es Originale und kleine, feine Illustrationen. Im Café Backstoltz, Dortustraße 56 kann man ebenfalls Kust von mir erwerben. Kunst zu Weihnachten zu verschenken heißt: Originale mit Herzenswärme und Einzigartigkeit zu verschenken. Das ist wunderbar in diesen Zeiten und hilft den hiesigen Künstlern. Printprodukte, wie Postkarten, Kalender oder die Potsdam-Zeichenhefte „Kiek mal“ findet man in Potsdamer Buchläden.

Was kostet meine Kunst?

Angefangen bei 1, 50 (Postkarten) bis zu Kalendern ab 5 Euro bis zu Originalen für 1.700 Euro. Alles ist möglich, auch im Fensterverkauf. Das heißt wenn ich da bin – und ich bin viel da – kann man gerne am Atelierfenster klopfen.

