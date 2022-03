Potsdam

Drei Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung wollen mit einer „grünen Welle“ für einen flüssigen und sicheren Rad- und Fußverkehr sorgen. Einem Prüfantrag des Bürgerbündnis, der Grünen und der Linken zufolge soll diese „grüne Welle“ an geeigneten Straßen installiert werden, etwa an der Breiten Straße. Man will auskömmliche Grünphasen für Fahrradampeln bekommen und möglichst exklusives Grün an gefährlichen Kreuzungen, also „grün“ für Rad- und Fußverkehr und „rot“ für Kfz. Der Umweltauschuss stimmte am Donnerstagabend dem Prüfauftrag zu.

An Stellen mit hohem Radverkehrsaufkommen, etwa im Innenstadtbereich, sollen Ampelschaltungen zu Gunsten eines flüssigen Radverkehrs verbessert werden, so der Abgeordnete Gert Zoeller von den Grünen. An Bedarfsampeln, wo Fußgänger und Radler sich Vorrang verschaffen können, soll es eine automatische Erfassung des Bedarfs geben, entweder durch Kameras oder die Erkennung von Mobiltelefonen – das sei „kein Hexenwerk“, sagte Zoeller im Ausschuss: „Das gibt es alles schon.“ Schließlich soll ein Modellversuch „Dauergrün für Fuß- und Radverkehr“ an geeigneten Stellen gemäß Karlsruher Vorbild initiiert werden, obwohl dieser Versuch im ersten Anlauf noch nicht die gewünschten Effekte hatte und nun nachgeregelt werden soll. Hier hatten sich die Wartezeiten nicht nur für Autofahrer verlängert, sondern geringfügig auch für Fußgänger. Das sei nicht beabsichtigt gewesen, so Zoeller; man müsse auch aus Fehlern lernen. Die beiden in Karlsruhe ausgewählten Knotenpunkte seien für den Versuch womöglich ungeeignet gewesen.

Potsdams Kfz-Verkehr hat Vorrang

Bislang folgt die Schaltung von Ampeln im Wesentlichen der Prämisse eines möglichst flüssigen Kfz-Verkehrs, dem sich Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, unterzuordnen haben. Die Antragsteller wundert es nicht, dass Potsdam im Fahrradklimatest des ADFC aus dem Jahr 2020 bei der Bewertung der „Ampelschaltungen für Radfahrer/innen“ die Note 4,4 (also „vier minus“ im Schulnotensystem) bekommen hat.

Da der Anteil des Radverkehrs im Modal Split von Potsdam allein zwischen 2013 und 2018 von 14 auf 23 Prozent gestiegen ist, sollte auch die Attraktivierung des Radverkehrs durch geeignete Ampelschaltungen eine höhere Gewichtung als bisher bekommen, finden die drei Fraktionen. Besonders naheliegend sei die „grüne Welle“ für den Radverkehr, die schon im Radverkehrskonzept von 2017 für die Breite Straße vorgeschlagen wird. Zoeller versicherte, man wolle die Autofahrer nicht quälen und ausbremsen, sondern die veränderten Verkehrsströme optimieren.

Potsdams Radverkehr wächst ständig

Zur Erhöhung der Sicherheit sollte der Rad- und Fußverkehr an gefährlichen Kreuzungen zudem exklusive Grünphasen bekommen, etwa an der Kreuzung Alleestraße/Große Weinmeisterstraße, an der Radfahrende – mit „grün“ – von entgegenkommenden links abbiegenden Kfz häufig übersehen werden, zumal die Kreuzung oft durch stehende Fahrzeuge blockiert ist, heißt es in dem Antrag. So genannte Bedarfsampeln für Fuß- und Radverkehr zur Querung von Straßen stellten oft ein besonders uneffizientes Mittel der Verkehrsregelung dar: Werde kurze Zeit nach einer Grünphase Bedarf angemeldet, entstünden relativ lange Wartezeiten; in der Folge werde die Straße nicht selten einfach bei „rot“ überquert, und die angeforderte Grünphase unterbreche später den Kfz-Verkehr, obwohl sie dann nicht mehr benötigt wird.

CDU-Fraktionschef Matthias Finken lehnt eine pauschale Bevorteilung des Rad- und Fußverkehrs ab. Wenn das passiert, werde der Kfz-Verkehr länger stehen und mehr Abgase ausstoßen; das sei auch nicht umweltfreundlich.

Feste Grünphasen statt Bedarfsmeldung

Hier erscheinen den Fraktionen flexible Schaltungen sinnvoll, die angemessene Warte- und Querungszeiten sicherstellen. Zur Querung verkehrsreicher Straßen (etwa Schopenhauerstraße, Höhe Brandenburger Tor) seien feste Grünphasen für Fuß- und Radverkehr ohne Bedarfsanmeldung angebracht, während nachts eine komplette Abschaltung erfolgen könne.

Bei verkehrsabhängiger Signalsteuerung dient lediglich die Erfassung des Kfz-Verkehrs, in der Regel durch Induktionsschleifen, als Grundlage für die Ampelschaltung. Moderne digitale und zugleich kostengünstigere Instrumente können auch den Radverkehr erkennen und bei den Ampelschaltungen angemessen berücksichtigen. Bei einer entsprechenden Prüfung für Potsdam kann nach Ansicht der Antragsteller auf ein vom Bundesverkehrsministerium gefördertes Projekt der Stadt Oldenburg zurückgegriffen werden.

Wissenschaftliche Pilotprojekte

Weiterhin soll ein ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt „Dauergrün für Fuß- und Radverkehr“ an geeigneten Stellen initiiert werden, so wie es die Stadt Karlsruhe in Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe unter dem Namen „Grünes Licht“ derzeit durchführt: Während der Fuß- und Radverkehr „dauergrün“ hat, müssen Kfz Bedarf anmelden.

Von Rainer Schüler