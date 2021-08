Potsdam

Der Potsdamer Kristóf Gosztonyi kennt Afghanistan: Seit 2010 war er als Berater jährlich bis zu vier Mal in dem wüstenreichen Land Asiens. Viele seiner Freunde seien gegenwärtig dort unter „Schock, in Angst und Unglaube“ über die aktuelle Situation und aus Furcht vor den militant-islamistischen Taliban, wie er sagt.

Er selbst arbeitet seit 2010 als Berater für die Firma „Arc“. Seitdem berät der 54-jährige sowohl internationale Organisationen als auch Regierungsstellen über Projekte in der Entwicklungshilfe für das Land. „Wir evaluieren die Wirkungsmaßnahmen von Entwicklungshilfen in beispielsweise den Bereichen der Infrastruktur, der Verwaltung oder der Rechtstaatlichkeit“, sagt der gebürtige Ungar.

Schlimmer sei nur ein Bürgerkrieg

Der Eroberungsfeldzug der Taliban sei absehbar gewesen, wie er findet. Schon vor Jahren hätten er und sein Kollege in Potsdam verschiedene Szenarien für das Land aufgestellt, die fortlaufend aktualisiert wurden. „Jetzt ist der second worst case eingetroffen“, berichtet er, nämlich eine rasche Machtübernahme der Taliban. Schlimmer sei laut der Szenarien nur ein allgemeiner Zusammenbruch des Staates, samt eines Bürgerkriegs. Doch er glaube nicht, dass es in Afghanistan so weit kommen wird.

„Was sich abzeichnet, ist eine extrem gut geplante und strategische Machtübernahme im gesamten Land“, sagt der Potsdamer Afghanistan-Experte. Dieses Mal würden die militant-islamistischen Taliban anders vorgehen, als noch bei der letzten Machtübernahme im Jahr 1996. So hätten sie zwar die politischen Gouverneure in jeder Provinz die sie erobert haben entlassen, nicht aber mehr den gesamten Staatsapparat, „alle anderen Mitarbeiter dürfen weiterarbeiten“, sagt er. Zudem seien die Taliban auf die Menschen in der Verwaltung, aber auch auf etwa Ärzte und Ingenieure angewiesen. Vorher seien sie wie Feinde behandelt worden.

Gemäßigte Taliban – ist das möglich?

Wie die Taliban künftig agieren werden, darüber könne gegenwärtig nur spekuliert werden, sagt der Potsdamer Kristóf Gosztonyi. Doch könnte es auch sein, sagt er, dass die Taliban ihren extremen Kurs zumindest in Teilen ändern und gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch der internationalen Staatengemeinschaft, zu mehr Kompromissen bereit sein werden. „Die Taliban wollen internationale Anerkennung und vor allem weiter die Entwicklungsgelder für das Land. Ihrer Bevölkerung haben sie versprochen, die Entwicklung weiter zu fördern“, sagt er.

Dies funktioniere mit einem radikalen Weg gegenüber der eigenen Bevölkerung und der internationalen Staatengemeinschaft nicht. Etwa seien auch die Kämpfer der afghanischen Armee von den Taliban verschont geblieben, wenn sie sich ergäben hätten. Auch die gesundheitliche Versorgung und die Schulen sollen – Stand jetzt – laut Kristóf Gosztonyi weitergehen. Auch glaubt er, dass sich aufgrund eines neuen Weges der Taliban auch der Terrorismus in Grenzen halten könnte. „Die Taliban haben sich nicht völlig von Al Kaida abgewendet. Aber sie wissen auch, dass es keine Entwicklungshilfen gibt, wenn sie weiter mit ihnen verkehren“, sagt Kristóf Gosztonyi.

In Afghanistan sollen in den kommenden Tagen die Medien eingeschränkt werden

Inzwischen habe die Talibanführung viel Erfahrung mit internationaler Politik gesammelt und stets versucht, internationale Entwicklungsorganisationen in die Regionen zu locken, die sie erobert haben. Wie war und auch wie nachhaltig dieser vermeintlich neue Weg der Taliban sein wird, weiß Kristóf Gosztonyi nicht. So habe er von Kontakten in Afghanistan etwa gehört, dass es in den kommenden Tagen eine Weisung für die afghanischen Medien geben soll – was sie sagen dürfen und was nicht. Auch haben die Fernsehsender aufgehört Musik und Sitcoms zu senden.

Zumal die Talibanführung „bei jeder Verhandlung in zwei Richtungen verhandeln muss“, wie er sagt. Zum Einen gehe es für sie darum, mit Kompromissen gegenüber des Westens oder den Frauen im Land nicht die eigenen Kämpfer zu verschmähen, zum Anderen gehe es darum, der internationalen Staatengemeinschaft Kompromisse zu bieten, mit denen sie Leben können. Bisher hätte die Führung ihre Kämpfer im Griff.

Afghanische Frauen müssen Unterdrückung fürchten

Deshalb plädiert Kristóf Gosztonyi auch dafür, mit der Führung der Taliban zu verhandeln. „Wenn Afghanistan isoliert wird und Entwicklungsgelder nicht mehr ankommen, werden sie wieder radikal“, sagt er. Doch sagt er auch klar, dass es dafür von Seiten des Westens auch Grenzen geben muss. „Wo kann der Westen ein Auge zu drücken und wo ist der Punkt, an dem es keine Gelder mehr geben wird?“, sagt er.

Die Frauen in Afghanistan müssen gegenwärtig wieder die Unterdrückung der Taliban fürchten. Schon zwischen 1996 und 2001 durften sie nicht arbeiten oder ohne Mann das Haus verlassen, geschweige den eine Schule besuchen. Ob ein neuer, „modernerer“ Kurs auch ihnen zu Gute kommen würde, bleibt fraglich. Zumal die Kämpfer der Talibanführung bessere Verhältnisse für Frauen sicher ablehnen würden.

„Frauenrechte sind leider keine Herzensangelegenheit für die Taliban“, sagt Kristóf Gosztonyi. Doch gebe es laut ihm auch hier eine Chance: Es gebe kein Land, dass so schlecht mit Frauen umgeht, wie Afghanistan, wenn die Taliban an der Macht seien. Selbst in den Nachbarländern Pakistan und Iran gehe es Frauen besser. „Bisher gibt es dazu keine eindeutige Position der Talibanführung, aber sie müssten es gegen ihre Kämpfer durchsetzen“, sagt er. Wie realistisch das ist, wisse er nicht.

