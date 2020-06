Potsdamer Aktivisten pflanzen einen „Klimawald“ in Island

Potsdam/Varmahlid

Bäume pflanzen für den Klimaschutz. Das hat sich der Potsdamer Verein WoodsUp zur Aufgabe gemacht. Doch nicht nur in Potsdam will dieser in Zukunft aktiv sein: Das neue Ziel des Vereins ist Island. Dort soll ein neuer Klimawald entstehen.

WoodsUp wurde im Jahr 2018 ins Leben gerufen. Der Verein startete mehrere Aktionen in Potsdam, bei denen Aktivistinnen und Aktivisten Bäume pflanzten, anstatt gegen den Klimawandel demonstrieren zu gehen. So setzten Mitglieder des Vereins im Sommer 2019 drei Mammutbäume in Nähe des Potsdamer Landtags in die Erde. Da das Pflanzen von Bäumen in Deutschland eine bürokratische Angelegenheit und stets mit vielen Hürden verbunden ist, machen sich die Aktivistinnen und Aktivisten nun mit 2500 neuen Setzlingen im Gepäck auf den Weg nach Island.

Viele bürokratische Hürden in Deutschland

Die 33-jährige Laura Thyrolf ist seit ein paar Monaten Mitglied von WoodsUp und gehört zum Organisationsteam des Vereins. Daher weiß sie genau, wie schwierig es ist, in Deutschland mit dem Pflanzen von Bäumen gegen den Klimawandel vorzugehen: Jede Pflanzaktion müsse zuerst beim Grünflächenamt beantragt werden. Pflanzt man auf Flächen im Umland, müssen die Gebiete eingezäunt werden. Und wenn ein Baum umkippt, müssten die Aktivisten dafür gerade stehen. „Hier sind einfach viele bürokratische Dinge zu beachten, die die Arbeit erschweren“, sagt sie.

In Island sei das anders. Dort gebe es viele Aufforstungsprojekte, das Pflanzen neuer Bäume werde vom Staat gefördert. „Über ein Mitglied aus dem Verein, der Kontakte nach Island hat, haben wir uns dort mit einem Kanuverein in Verbindung gesetzt“, erzählt Laura Thyrolf, „über diesen haben wir kostenlos Fläche zum Pflanzen zur Verfügung gestellt bekommen.“

2500 Bäume für den Klimaschutz

Vier Aktivistinnen und Aktivisten von WoodsUp wollen am kommenden Freitag gemeinsam die Reise nach Island antreten und innerhalb weniger Tage 2500 Setzlinge eingraben. „Wir freuen uns, dass es losgehen kann“, sagt Laura Thyrolf, „über Spendenaktionen und eine Soliparty Anfang des Jahres hatten wir schnell das Geld für die Fähre zusammen und haben sie gebucht.“ Durch die Corona-Pandemie habe der Verein die Reise verschieben müssen, nun aber umbuchen können. Vier bis fünf Tage lang wollen die Mitglieder Bäume pflanzen und so zum Klimaschutz beitragen.

Das Projekt in Island bedeute jedoch nicht, dass der Verein keine Bäume mehr in Brandenburg pflanzen wolle: „Zwar ist es hier schwieriger, aber wir haben in letzter Zeit viele Brandenburger Gemeinden angefragt und wollen auch in Potsdam noch größere Aktionen starten“, so Laura Thyrolf. Der Verein wolle den Klimanotstand nicht nur theoretisch ausrufen, sondern auch praktisch.

Von Mirja Gottschalkson