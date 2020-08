Potsdam

In der russischen Kolonie Alexandrowka sieht man jetzt rot – zumindest was die historische Dachlandschaft angeht. Im kleinen Museum in der Alexandrowka erstrahlen die Dächer des ehemaligen Stallgebäudes, das jetzt als Kassenraum dient, und der Toranlage nun in kräftigem Dunkelrot. Verschwunden ist die graue unscheinbare Farbe, die man auch auf den anderen Gebäuden im Weltkulturerbe-Dörfchen findet. Man könnte das Ganze zunächst für einen kreativen Ausreißer von Museumsgründer Hermann Kremer halten; schlicht für einen Versuch, mehr Farbe ins Leben zu bringen.

Siedlung zu Ehren von Zar Alexander

Doch hinter dem neuen Dach steckt weit mehr – ein „Zurück zu den Wurzeln“ in dem Idyll unterhalb des Kapellenbergs, das in den 1820er Jahren von König Friedrich Wilhelm III. zu Ehren von Zar Alexander und zum Andenken an ihre Freundschaft erbaut wurde.

„Wir haben nun mit dem Stallgebäude ein wunderbares Beispiel dafür, wie das ursprüngliche Erscheinungsbild der Kolonie beschaffen war“, erklärt Potsdams ehemaliger Stadtkonservator Andreas Kalesse beim Ortstermin im Museum, mit stolzem Blick auf die neue Anmutung des Ensembles. Rot waren seinerzeit nämlich alle Dächer der Holzgebäude. Das haben zum einen Farbspuren auf alten Überresten ergeben. Darüber hinaus gibt es auch den „optischen Beweis“, so Kalesse: „Auf einem alten Gemälde im Jagdschloss Grunewald, das die Ansicht auf das Dorf vom Kapellenberg zeigt, kann man das Rot erkennen.“

Russisches Holz ist nicht gleich deutsches Holz

Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart liegt nicht nur in der Farbe – auch im Material. Während die zwölf Hofstellen, das ehemalige Aufseherhaus (heute eine Gaststätte) und das Königliche Landhaus auf dem Kapellenberg heute mit Schiefer eingedeckt sind, waren es in der Erbauungszeit einfach Holzbretter. Damit wollte man dem russischen Vorbild folgen.

Doch bald taten sich massive Probleme auf: Holz ist nämlich nicht gleich Holz. Und russisches Holz ist nicht gleich deutsches Holz. Andreas Kalesse kennt die Zusammenhänge: Aufgrund des kalten Klimas wachsen die Nadelgehölze, die für die Blockhäuser und Verdachungen in Russland verbaut wurden, wesentlich langsamer. Dadurch sitzen die Jahresringe sehr eng beieinander – sehr viel enger als bei Nadelhölzern hier.

Blick auf das ehemalige Stallgebäude. Quelle: Varvara Smirnova

Der Effekt: Das Holz in kälteren Breiten ist härter und hat auch einen höheren Harzgehalt. Und es hält wesentlich länger im Holzbau als unser heimisches Holz. Schließlich beschloss man im Jahr 1870, die Hofstellen mit Schiefer einzudecken. Nicht nur weil es schlechtem Wetter besser standhielt, sondern als kostengünstige Billigheimer-Variante.

Es handelte sich sozusagen um ein Rest-Produkt. „Der Schiefer, der sogenannte Schablonenschiefer, wurde als Ballast in leere, nach Potsdam fahrende Schiffe aus England geladen und hier verkauft“, berichtet Kalesse. Beladen fuhren die Schiffe zurück nach England; dann kamen sie wieder mit Schiefer zurück.

Das Mini-Russland des Königs

Doch egal, ob Holz oder Schiefer – die russische Kolonie mauserte sich dank ihres pittoresken Aussehens bald zu einem Touristenziel. Ein Zeitgenosse berichtet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: „Der ländliche Ort liegt vor dem Thore der Residenzstadt Potsdam – mitten in Deutschland ein russisches Dorf, welches den ehrenvollen Namen eines berühmten russischen Kaisers führt – lustig anzuschauen in seinen orientalischen Wohnungen mit seinen Baumgärten und seinen Lindenalleen. Die Bewohner der benachbarten Stadt und auch Fremde gehen gern hin, und kehren, auszuruhen und sich zu erfrischen, in den russischen Gasthof ein. Das Fremde im Vaterlande hat einen eigenthümlichen Reiz, von dem man sich angezogen und gefesselt findet, und man nimmt gern den Weg dahin.“

Legende von den Armee-Sängern

Auch der königliche Auftraggeber für das Dörfchen – Friedrich Wilhelm III. – fuhr mindestens einmal wöchentlich mit seiner gelben, offenen Kutsche hinauf zur russisch-orthodoxen Kapelle. Sein Mini-Russland konnte der König sogar mit „originalen“ Bewohnern bevölkern: Mit zwölf russischen Soldaten, die der Überlieferung nach als Sänger in der Armee Verwendung gefunden haben sollen.

Doch Kalesse rückt die schöne Legende etwas gerade. In einem Aufsatz über die Alexandrowka zitiert er einen Bischof namens Rulemann Friedrich Eylert, der 1845 über die „Sänger“ schrieb: „Bei der Tafel sangen sie russische Nationallieder, und der König hatte seine Freude dran. Aber diese übrigens gutmüthigen, doch im Ganzen ungebildeten Menschen sangen, ehrlich gesagt, ,erbärmlich schön’, und es fehlte dem quiekenden, stoßenden und schreienden Getöne alle Melodie.“

Ein hochbegehrtes Touristenziel

Auch als Kleinbauern zeichneten sich die Ex-Soldaten nicht gerade durch Glanzleistungen aus. Kein Wunder, dass sie sich bald nach einem Nebenerwerb umschauten. Die Lösung bot sich mit erholungsuchenden Städtern, denen man während der Sommermonate Quartier bot. Somit wandelte sich auch das Erscheinungsbild der zwölf Hofstellen. In einer Schilderung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts heißt es: „Es ist daher nicht zu wundern, dass diese Russencolonie jetzt nicht von Russen bewohnt ist, als von Potsdamern und Berlinern, die Sommerwohnungen dort beziehen, und daß die Spaziergänge von eleganten Damen wimmeln. Ein sehr treues Bild von einem russischen Dorf erhält man also dort schwerlich; gewiß aber ein sehr heiteres, anmuthiges, in seiner Art einzig charakteristisches, von dem sich nirgend anderwärts etwas Aehnliches vorfindet.“

Die Attraktivität des Alexandrowka hat sich bis heute erhalten. Dank der rothölzernen Dachdeckung des ehemaligen Stallgebäudes im Museum hat die Anmutung wieder etwas mehr vom Orginalzustand des Dorfes – ein Umstand, der auch die Museumsbesucher neugierig macht, wie Kalesse erzählt: „Viele fragen danach und dann werden ihnen die Zusammenhänge erklärt. Es ist also ein Rekonstruktionsversuch, der vor allem eine didaktische Bedeutung hat.“ Deshalb wird das Beispiel auch nicht Schule machen in der Alexandrowka.

Die Alexander-Newski-Gedächtniskirche auf dem schneebedeckten Kapellenberg. Quelle: Frank Ihlow

Dass sich jedoch Museumsgründer Hermann Kremer auf das rote Dach eingelassen habe, freut den Ex-Stadtkonservator. Immerhin geht es um die korrekte Darstellung eines wichtigen Stücks Baugeschichte, das sogar schon literarisch „geadelt“ worden ist, weiß Kalesse: „Sogar in Fontanes Werk wird die russische Kolonie in Potsdam lobend erwähnt.“

Von Ildiko Röd