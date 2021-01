Potsdam

Neues Jahr – alte Geschichte: Die Spitze der Unteren Denkmalschutzbehörde bleibt weiterhin ohne ihre Leiterin Andrea Behrendt. Potsdams oberste Denkmalpflegerin sei „leider weiterhin krank“, teilt das Rathaus dazu auf Anfrage mit. „Wir gehen davon aus, dass sie nach ihrer Genesung den Dienst bei der Landeshauptstadt Potsdam antreten wird.“ Details zu gesundheitlichen Fragen einzelner Mitarbeiter könne man aus Datenschutzgründen nicht mitteilen, erklärte Stadtsprecherin Christine Homann am Montag.

Somit fällt Behrendt nun bereits seit mehr als einem Jahr aus. Für eine Stadt, in der die Pflege und der Erhalt der Denkmalgüter quasi zum „Markenkern“ gehört, stellt dies eine große Belastung dar. Zudem drängen sich zunehmend Fragen hinsichtlich der Personalie Behrendt auf. Denn die Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde war auch vom Krankenbett aus offenbar nicht untätig geblieben. Immerhin hatte Behrendt es vermocht, sich während der vergangenen Monate in Essen um eine leitende Stelle in der Denkmalpflege zu bewerben. Dienstantritt laut Stellenausschreibung: 1. Januar 2021. Der Bewerbung war kein Glück beschieden. Doch die Frage, die sich nun unweigerlich stellt, lautet: Weshalb ging Potsdams langzeit-krankgeschriebene Denkmalamtschefin davon aus, Anfang Januar in Essen dienstfähig zu sein – während sie es nunmehr offenkundig in Potsdam nicht ist?

Schwieriger Weg zur Nachbesetzung

Offene Fragen ranken sich ohnehin genug um die Denkmalpflegerin, die im März 2019 die Nachfolge des Langzeit-Stadtkonservators Andreas Kalesse antrat. Bereits zu diesem Zeitpunkt war der Posten mehr als ein Jahr lang vakant gewesen. Und auch der Weg zur Nachbesetzung hatte sich denkbar mühselig gestaltet. Die Stelle musste zweimal ausgeschrieben werden, ehe der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) seine Wunschkandidatin Andrea Behrendt im Amt begrüßen konnte. Diese hatte sich nämlich anstatt des eigentlich vorgesehenen Angestelltenverhältnisses eine Verbeamtung gewünscht, was erst im zweiten Anlauf geklappt hatte.

Doch kaum hatte die Denkmalpflegerin und Architektin ihren Posten in Potsdam angetreten, überkam sie offenbar schon wieder das Fernweh. Im Juli 2019 wurde bekannt, dass sie sich als Leiterin am Essener Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege beworben hatte – und zunächst offenbar auch als aussichtsreichste Kandidatin von der dortigen Stadtverwaltung ausgewählt worden war.

Essen machte einen Rückzieher

Aus der vom Essener Rathaus angekündigten Berufung Behrendts wurde allerdings dann doch nichts. Dem Vernehmen nach folgte auf die mündliche Zusage eine schriftliche Absage. Man wolle das Denkmalschutz-Institut als Abteilung in das Stadtplanungsamt integrieren. Somit fiel die Stelle der Leiterin weg. Das Verfahren zur Besetzung brach man ab. Dagegen ging Behrendt gerichtlich vor – erfolglos. Auch das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Münster wies Behrendts Beschwerde in zweiter Instanz ab. Doch die Potsdamer Bereichsleiterin gab in Essen nicht auf. Nach der Eingliederung des dortigen Denkmalschutz-Instituts in das Stadtplanungsamt wurde die Abteilungsleitung öffentlich zum 1. Januar 2021 ausgeschrieben. Behrendt soll sich dem Vernehmen nach auch auf diese Stelle beworben haben – erfolglos.

Rathaus erfuhr aus Zeitung von Behrendts Plänen

Im Potsdamer Rathaus hatte man von Behrendts ersten Wechselabsichten Mitte 2019 offenbar aus der Zeitung erfahren müssen. Wenig später ließ sich die Denkmalamtschefin krankschreiben – bis heute.

Grund soll ein Arbeitsunfall gewesen sein. Theoretisch ist es zwar für Beamten möglich, sich unbegrenzt krankschreiben zu lassen – ohne dass dem Arbeitgeber ein Attest des Amtsarztes vorgelegt werden muss. Stadtsprecherin Christine Homann erklärte dazu vor einiger Zeit auf MAZ-Anfrage: „Das Landesbeamtengesetz sieht hier keine Begrenzung vor. Bestehen aber beim Dienstherrn Zweifel über die Arbeitsunfähigkeit des Beamten, so kann ihn der Dienstherr (amts-)ärztlich untersuchen lassen.“ Und: Wenn der Beamte oder die Beamtin dauerhaft nicht mehr in der Lage sei, die Dienstpflichten zu erfüllen, so ist die Person in den Ruhestand zu versetzen – gemäß Paragraf 26 Beamtenstatusgesetz.

„Die Feststellung trifft der Hauptverwaltungsbeamte in der Regel aufgrund eines ärztlich beauftragten Gutachtens“, so Homann weiter, „es sei denn, der Beamte hat aufgrund einer Erkrankung innerhalb von sechs Monaten insgesamt mehr als drei Monate keinen Dienst getan, und es besteht keine Aussicht, dass die Dienstfähigkeit innerhalb weiterer sechs Monate wiederhergestellt ist.“ Dann könnte eine solche Feststellung auch ohne Attest getroffen werden.

Etliche Stationen in der Denkmalpflege

Behrendt, die seit 2001 in der Denkmalpflege wirkt, blickt auf eine Laufbahn mit etlichen Stationen zurück. Vor ihrem Wechsel nach Potsdam leitete die Architektin und Denkmalpflegerin im niedersächsischen Landkreis Lüneburg den Fachdienst Bauen mit 28 Mitarbeitern. Zuvor war sie bei den Landesämtern für Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern sowie bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und bei der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover in Niedersachsen tätig. Vor ihrer Tätigkeit im öffentlichen Dienst arbeitete sie als freiberufliche Architektin.

Von Ildiko Röd