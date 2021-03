Potsdam

Die Infektionszahlen in Potsdam steigen wieder sprunghaft an, allein am Freitag wurden 45 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm ist als Chefin des Gesundheitsamts mit den Fällen befasst – und damit, möglichst viele Ansteckungen zu vermeiden.

Frau Böhm, wir hatten mehr als 80 Neuinfektionen binnen zwei Tagen in Potsdam. Wie überrascht sind Sie davon?

Kristina Böhm: Tatsächlich nicht sehr. In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass die Zahlen eine neue Dynamik aufgenommen haben. Mit jeder neuen Meldung nähern wir uns der 100. Wir müssen davon ausgehen, dass die 100er-Inzidenz in Potsdam sehr schnell erreicht werden wird. Die Labormeldungen kommen in einer Größenordnung, dass gar kein anderer Schluss möglich wäre.

Sie gehen also auch davon aus, dass uns ein neuer Corona-Höchststand bevorsteht?

Wenn wir den Berechnungen folgen, die bislang zutreffend sind, dann werden wir unter Umständen das sehr hohe Niveau von Weihnachten noch übertreffen. Insbesondere dass sich die Fallzahlen in relativ engen Abständen so deutlich erhöhen, spricht dafür. Erschwerend kommen die Mutationen hinzu, die vor drei Wochen keine große Rolle spielten, mittlerweile aber hat besonders B.1.1.7 einen Anteil von mehr als drei Viertel der Infektionen.

Lesen Sie auch:

Schubert gegen Ernst: Potsdam will Schultests, sonst gibt es Fernunterricht

Impfstelle am Bergmann-Klinikum gestartet

Spüren Sie die Auswirkungen der Mutationen in der täglichen Arbeit des Gesundheitsamtes?

Natürlich, denn wir haben nicht nur viele neue Infektionen, sondern auch sehr viele Kontaktpersonen, die im Verlauf ihrer Quarantäne schnell positiv und zum Teil auch schnell symptomatisch werden. Damit muss ich davon ausgehen, dass diese dritte Welle zahlenmäßig über den bisherigen liegen kann und wird. Sie betrifft allerdings eine andere Altersgruppe, die eher leichte Verläufe hat, das gibt mir ein wenig Hoffnung.

Wie lange wird diese Welle dauern?

Ein sehr hohes Niveau von Neuinfektionen ist schnell erreicht, aber es dauert dann lange, davon wieder herunterzukommen. Der April wird von den Zahlen her nicht erfreulich sein.

Angesichts der Inzidenz steht schon wieder ein Lockdown bevor. Kann man die Bürger überhaupt noch disziplinieren, sich an Regeln zu halten?

Disziplinieren finde ich zu hart. Es wird sehr schwer, die Menschen bei der Stange zu halten, denn nach zwölf Monaten von Maßnahmen und Einschränkungen jiepern wir alle sehr danach, rauszukommen, Luft zu holen. Wir werden aber nicht umhinkommen, trotzdem die Maßnahmen einzuhalten, da braucht es eine verdammt gute Argumentation und auch Geduld miteinander. Wir sind alle durch, wir sind alle dünnhäutig geworden, wir brauchen alle Nähe, die uns nicht offeriert werden kann. Es braucht daher sehr gute Maßnahmen und neue Ideen, um einen weiteren harten Lockdown zu vermeiden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Maßnahmen sollen das denn sein?

Die offenen Flanken beim Testen und Impfen müssen geschlossen werden. Nur so kann man die Vision eines Danach aufrechterhalten. Auf professioneller Ebene müssen wir uns das Infektionsgeschehen genau ansehen und aufhören, mit dem Holzhammer zu reagieren. Wir sind ein Jahr weiter und können viel ablesen aus den Zahlen, die wir haben. Es ist berechtigt, wenn die Bürger fragen, warum man sich im Supermarkt tummeln darf, aber im Einzelhandel, der funktionierende Konzepte hat, eben nicht. Dieses Konzept muss man würdigen, indem man ihm die Chance gibt, gemeinsam mit Selbsttests und einem elektronischen Ticketsystem geöffnet zu bleiben. Wir können den Leuten nicht einfach alles wegnehmen. Zeitgleich müssen wir in den Bereichen, in denen die Pandemie vorangetrieben wird, stringent sein und die Maßnahmen durchziehen. Globale Lösungen kann es nicht mehr geben, das sieht man spätestens dann, wenn ich in den Flieger nach Mallorca steigen, aber in Mecklenburg-Vorpommern keine Ferienwohnung mieten darf.

Das neue Potsdamer Corona-Konzept sagt doch aber genau das Gegenteil. Viele Infektionen derzeit sind auf Schulen zurückzuführen, aber wenn die 100er-Inzidenz erreicht ist, muss auch der geschundene Einzelhandel schließen.

Der Oberbürgermeister ist gewissermaßen an die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und an die Landesverordnung gebunden, insofern können wir an der Grenze von 100 nicht viel drehen. Aber wir versuchen ja genau das: Das Infektionsgeschehen nimmt an Fahrt auf, wir müssen uns dem stellen, aber wir versuchen ein Maßnahmenpaket zu etablieren, das uns erlaubt, trotz Lockdowns den Einzelhandel zu öffnen, vielleicht auch Kino oder Theater zu ermöglichen. Dafür schaffen wir Maßnahmen, die so nicht vorgesehen sind, wie den zweiten Schnelltest und Tests vor dem Shoppen.

Welche Bevölkerungsgruppe bereitet Ihnen gerade die größte Sorge?

Die Infektionen in der jüngeren Bevölkerungsgruppe nehmen gerade stark zu, wenn auch mit milderen Krankheitsverläufen. Das hatten wir auch am Anfang der zweiten Welle. Damals ist Covid dann leider in die Senioreneinrichtungen geschwappt und hat zu sehr vielen Toten geführt. Zurzeit sind besonders ältere Kinder und jüngere Erwachsene betroffen. In den Kitas haben wir außerordentlich erfreuliche Zahlen, aber ab der Gruppe der älteren Grundschüler ändert sich das. Es sind viele Kinder an den Grundschulen und weiterführenden Schulen betroffen, währen die Lehrerinnen und Lehrer zugleich unterrepräsentiert sind.

Warum ist das so?

Wir führen das auch darauf zurück, dass die Lehrer in hohem Maße bemüht sind, Masken zu tragen, sich zu testen, zu lüften, einige sind auch schon geimpft. Bei den Kindern aber braucht man nicht viel Phantasie um zu wissen, dass sie nur begrenzt auf Abstände achten und nicht jederzeit diszipliniert Masken tragen. Und genau das sehen wir in den Zahlen. Zugleich ist das die Bevölkerungsgruppe, die derzeit nicht geimpft wird. Wenn die Zahl zu hoch wird, wird auch die Hospitalisierungsrate bei den Jüngeren ansteigen.

Und bei den Senioren?

Da haben wir eine erfreuliche Impfbereitschaft und eine entsprechend hohe Durchimpfungsquote. Wir haben seit Tagen keine Infektion, sondern nur mal eine Laborente, also ein falsch-positiver Befund. Die Senioreneinrichtungen sind nicht mehr unser Hochrisikogebiet.

Von Saskia Kirf