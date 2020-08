Potsdam

Die Anwohner im Umfeld des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in der Friedrich-Engels-Straße sind nicht ausreichend vor Verdrängung geschützt, sondern besonders gefährdet. Erste Analysen der Stadtverwaltung zur Zusammensetzung der Bevölkerung und der Art des Wohnungsbestands rund um das RAW bestätigen die Sorgen von Bürgern und einer Initiative.

„Aus den dargestellten Auswertungen ergeben sich erste Hinweise, dass im Umfeld des RAW-Geländes Bevölkerungsstrukturen anzutreffen sind, die aus städtebaulichen Gründen als schützenswert anzusehen sind, für deren Schutz aber bislang keine hinreichenden Instrumente vorliegen“, teilt die Verwaltung den Stadtverordneten in einer Vorlage mit.

Auswertung aller Daten bis März 2021 angekündigt

Es handelt sich um eine erste Einschätzung. Im März 2021 will die Verwaltung nach Auswertung aller Daten eine Empfehlung darüber abgeben, ob eine soziale Erhaltungssatzung, umgangssprachlich auch Milieuschutz-Satzung, dort tatsächlich „erforderlich, rechtlich vertretbar und verhältnismäßig ist“.

Das Ziel einer solchen Satzung ist es, die Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet vor Verdrängung zu schützen, die sich zum Beispiel durch umfangreiche Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen oder Umbaumaßnahmen, die mit erheblichen Mietsteigerungen einhergehen, ergeben können.

Auf Antrag der Fraktion Die Andere hatten die Stadtverordneten vor einem Jahr die Verwaltung mit der Analyse beauftragt, dort den Milieuschutz rechtssicher auf den Weg zu bringen. Anlass der Debatte war das Bauvorhaben „Creative Village“, bei dem auf der Industriebrache 1400 größtenteils hoch bezahlte Arbeitsplätze schaffen soll.

Stadtbezirke, in denen Einfamilienhäuser überwiegen, wurden ausgeklammert

Die Vorarbeiten für eine solche Satzung sind umfangreich. So mussten zunächst für das gesamte Stadtgebiet Kriterien festgelegt werden, wo die Bevölkerung überhaupt von Verdrängung gefährdet sein könnte. Der Fachbereich Wohnen geht beispielsweise davon aus, „dass Einfamilien- und Doppelhäuser in der Regel durch den Eigentümer selbst genutzt werden“.

Es wurden in einem ersten Schritt deshalb jene Stadtbezirke zusammengestellt, in denen sich überwiegend Mehrfamilienhäuser befinden, weil diese in der Regel aus Mietwohnungen bestehen. Anschließend wurde die Eigentümerstruktur der Häuser betrachtet. „Es kann als gesichert gelten, dass bei einem überwiegend kommunal-genossenschaftlichen Anteil grundsätzlich kein Bedarf für die Anwendung städtebaulicher Instrumente zum Schutz erhaltenswerter Bevölkerungsstrukturen besteht“, schreibt die Verwaltung.

Wo allerdings mindestens 40 Prozent der Wohnungen in privater Hand sind, soll nun eine nähere Betrachtung der Bevölkerungsstruktur und des Wohnungsbestands erfolgen, kündigt die Verwaltung an.

Stadt sieht keine Gefahr für die Plattenbausiedlungen

Für viele Plattenbausiedlungen wie den Schlaatz oder Zentrum-Ost ergibt sich daraus beispielsweise kein Bedarf für eine Milieuschutzsatzung. Dort gibt es zwar fast ausschließlich Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern – sie gehören aber überwiegend der Stadt oder den Wohnungsbaugenossenschaften (siehe Karte).

Anders sieht es im Kirchsteigfeld, in Eiche und dem Bornstedter Feld, in großen Teilen Babelsbergs und der Innenstadt aus. Auch die Berliner Vorstadt fällt in dieses Raster mit zahlreichen Mietwohnungen in privater Hand. Ob in diesen Bezirken deshalb schützenswerte Milieus existieren, wird aber erst deutlich, wenn weitere Daten – etwa zu Sozialleistungen – erhoben und ausgewertet sind.

Bis die endgültigen Ergebnisse im März vorliegen, will die Verwaltung deshalb mit externer Hilfe noch Daten zu Haushalten mit Sozialleistungen und Baugenehmigungen sowie zu Wohndauer, Wegzugsrate und der kleinräumigen Mietspiegelentwicklung analysieren und verknüpfen. Im Ergebnis stehen dann die Areale fest, in denen eine soziale Erhaltungssatzung nötig erscheint.

Ergebnisse für das RAW-Umfeld: Gefahr der Verdrängung besteht

Für das Umfeld des RAW-Geländes hat die Verwaltung die ersten Daten analysiert und folgende Ergebnisse daraus formuliert: In den statistischen Bezirken Weberplatz, Lutherplatz und Teltower Vorstadt Nord gibt es einen strukturellen Mangel an „Familienwohnungen“, die mindestens vier Zimmer haben.

So gibt es beispielsweise in der Teltower Vorstadt Nord nur 47 solcher großen Wohnungen – aber 115 Haushalte mit mindestens vier Personen. Große Wohnungen würden jedoch auch von kleineren Haushalten nachgefragt. „Eine Verringerung des Angebots großer Wohnungen etwa durch Aufteilung oder Wegfall aus dem Mietwohnungssegment kann zu einer weiteren Verschärfung der Versorgungssituation führen, auch mit potenziellen Folgen für die im Umfeld liegenden Kitas und Schulen“, heißt es aus dem Fachbereich.

Privateigentümer teilen große Wohnungen gern auf, eine soziale Erhaltungssatzung könnte das im RAW-Umfeld aber verbieten. In den Bezirken Hauptbahnhof und Brauhausberg Nord, die ebenfalls zum Umfeld gerechnet werden, sei der Bedarf an Familienwohnungen statistisch gedeckt.

Im westlichen Babelsberg fehlen Sozialwohnungen

Auch die Quote an Sozialwohnungen hat die Stadt ausgewertet. 6,7 Prozent der Potsdamer Wohnungen weisen derzeit Mietpreis- oder Belegungsbindungen auf. „Es wird davon ausgegangen, dass ein Bestand mindestens in Höhe dieses Durchschnittswertes erforderlich ist, um Haushalte mit geringem Einkommen und Marktzugangsschwierigkeiten im jeweiligen statistischen Bezirk versorgen zu können“, erklärt der Fachbereich.

Im RAW-Umfeld ist diese Quote nur am Brauhausberg mit 17,7 Prozent deutlich erfüllt. Am Weberplatz ist sie mit 5,5 Prozent leicht unterschritten. In den übrigen drei Bezirken herrscht große Unterversorgung. So gibt es in der Nähe des Hauptbahnhofs keine einzige Sozialwohnung. In der Teltower Vorstadt Nord sind es 27, was einer Quote von 3,4 Prozent entspricht. Rund um den Lutherplatz sind es 55 Wohnungen oder 1,7 Prozent.

Fraktion Die Andere fühlt sich mit Milieuschutz-Antrag bestätigt

Die Fraktion Die Andere fühlt sich durch die erste Einschätzung der Verwaltung in ihrer Befürchtung bestätigt, dass „eine große Gefahr für die Mieterinnen in der Innenstadt und in weiten Teilen Babelsbergs“ besteht und macht dafür auch das RAW-Projekt „Creative Village“ verantwortlich, wie die Stadtverordnete Anja Heigl auf Anfrage erklärte. „Um die bisherige Bevölkerungsstruktur vor Verdrängung zu schützen, muss die Stadt endlich die nötigen rechtlichen Instrumente schaffen und Milieuschutz-Satzungen erlassen. Eigentlich ist 2021 schon zu spät“, sagt sie.

Von Peter Degener