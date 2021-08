Potsdamer Anbieter von Stadtrundfahrten fährt ab 2022 nur noch elektrisch

Potsdam

Bald fahren die Touristenbusse von City-Tours Potsdam nahezu lautlos durch die Potsdamer Altstadt: Schon 2022 soll nämlich die gesamte Flotte rein elektrisch angetrieben werden. Doch statt neue Busse anzuschaffen, werden die bereits fahrenden Busse in Tempelhof umgerüstet. Die technischen Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, sollen auch dazu beitragen, in vielen anderen Städten innerstädtischen Nutzverkehr von fossilen Brennstoffen auf umweltfreundliche Alternativen umzustellen.

Schon die vierte Generation von Antrieben

Einer der elektrischen Busse fährt schon. Auf der Tour-Route „Alter Fritz“ rollt ein Elektrobus der zweiten Generation. Letztendlich werden es 14 Elektrobusse sein, die in Potsdam unterwegs sind, sagt Dirk Poguntke, Chef – und vor allem Chef-Tüftler – der City-Tours Potsdam. Davon werden aber nur zwei der früheren, zweiten, Generation angehören. Die restlichen zwölf werden derzeit auf den Stand der vierten Generation umgerüstet. Diese ist deutlich ausgefeilter, und auch merklich leiser. „Das liegt daran, dass wir den Antrieb direkt in den Radkappen haben“, erklärt Poguntke. Auch wenn schon die zweite Generation im Vergleich zu einem Diesel-Bus viel leiser ist, war das für den Ingenieur noch lange nicht genug. „Bei der zweiten Generation kommt der Antrieb noch über eine Achse, die macht Lärm. Bei der vierten haben wir es eigentlich nur noch mit Rollgeräuschen von den Reifen auf der Straße zu tun,“ so Poguntke.

Einer der Potsdamer Tour-Busse, der gerade umgebaut wird und bis auf sein Skelett verringert wurde. Quelle: Linus Höller

Die Umrüstung kommt in einer Zeit, in der viel über nachhaltigeren Straßenverkehr diskutiert wird. Verbrennungsmotoren kommen aus der Mode, in den Städten rechnet Poguntke damit, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis man rein elektrisch oder mit Brennstoffzellen unterwegs ist.

Doch die Umrüstung der City- Tours Potsdam-Flotte hat auch noch einen ganz anderen Hintergrund: „Warum machen wir das? Weil wir verrückt sind. Und wir wollten einfach zeigen, dass das geht“, sagt Poguntke. Vor einigen Jahren habe es einen Versuch mit einem Elektrobus bei der ViP gegeben. „Das war gut gedacht, aber wirklich nicht zielführend ausgeführt,“ sagt der City- Tours-Chef. Er habe sich so sehr darüber geärgert, was seiner Meinung nach technische Fehler und falsche Designs waren, dass er sich manchmal gefragt habe, ob das Experiment nicht von vorn herein scheitern sollte. Also machte er sich daran, es besser zu machen.

Viele Komponenten gab es zu Beginn noch gar nicht

„Als wir 2013 mit dem Projekt anfingen, gab es so gut wie keine fertigen Komponenten“, erinnert sich Poguntke. Viele Teile hätten sie von der Formel E gekauft, viele Firmen waren eher skeptisch. „Die sagten uns: ‚Dafür werden wir nie einen Markt finden‘. Mittlerweile haben sich einige von ihnen bei uns bedankt, dass wir damals so hartnäckig waren.“ Mittlerweile sei es deutlich einfacher, an vorgefertigte Teile zu kommen – eben auch, weil Poguntkes Firma Pokra Omnibus-Werkstatt in Berlin damals so viel Forschung betrieben habe.

Dort würden jetzt die Busse aus Potsdam einzeln umgerüstet, erklärt Poguntke. Das kostet pro Bus zwischen 300 000 und 500 000 Euro. Am Ende sei das aber eine gute Investition. Die elektrischen Busse seien nämlich deutlich einfacher zu warten, hätten weniger Verschleiß, und Strom ist deutlich günstiger als Diesel. Besonders für den Einsatz als Rundfahrtbusse macht das ganze Sinn: Nachts, wo der Strompreis am niedrigsten ist, werden die Busse langsam aufgeladen, um den Akku nicht zu schädigen, und tagsüber können sie den ganzen Tag durchfahren. Sie haben nämlich eine Reichweite von 130 bis 200 Kilometern. Und so würden die Akkus nach zehn Jahren immer noch 80 Prozent ihrer Ladekapazität halten. Vier Batterien zu je 380 Kilogramm machen aus den alten Bussen neue – also insgesamt mehr als eineinhalb Tonnen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für eine Reichweite von 200 Kilometern brauche man 147 Kilowattstunden. „Das klingt nach viel, aber: Ein großes Windrad muss sich nur sieben Mal drehen, um einen solchen Bus den ganzen Tag fahren zu lassen“, sagt Poguntke. Natürlich gebe es auch Herausforderungen, selbst in der vierten Generation. „Die Batterien fühlen sich zwischen 5 und 35 Grad am wohlsten,“ sagt Poguntke. Das bedeute aber auch, dass sie im Sommer gekühlt und im Winter gewärmt werden müssen. Das mit dem Heizen sei sowieso eine Frage an sich, denn die Elektrokomponenten würden so gut wie keine Wärme abgeben. Also musste man ein eigenes Heizsystem verbauen. Auch die Frage, was bei einem Akkubrand passiert, ist bei der Elektromobilität noch nicht endgültig gelöst. Solche Brände sind schwierig zu bekämpfen und stoßen außerdem besonders giftigen Rauch aus. Allerdings wäre das „Retrofitting“ der alten Busse immer noch sinnvoller, als neue zu kaufen. Die Busse etwa, die jetzt auf den neuesten Stand der Technik umgerüstet werden, seien alle schon 30 bis 40 Jahre alt, so Poguntke. Einen neuen Bus zu bauen verschlingt deutlich mehr Ressourcen

Von Linus Höller