Potsdamer kämpft mit dem Coronavirus: „Die letzten Tage waren einfach nur furchtbar“

Vor einer Woche hat Andreas Möckel zum ersten Mal über Corona geschrieben. „Das Coronavirus ist wie ein Clown“, berichtete der Potsdamer Zahnarzt der MAZ und schilderte, wie ihn das Virus am 16. März aus der Bahn geworfen hatte. Schüttelfrost, am nächsten Morgen Fieber, dann die Diagnose: Covid-19.

Angesteckt hatte sich der 58 Jahre alte Zahnarzt bei einem Patienten, der Potsdamer schloss sofort seine Praxis, liegt seitdem krank zu Hause – so krank, dass ihm bis heute die Kraft für einen weiteren Bericht fehlte. „Es geht nicht, beim besten Willen, kann kaum die Augen aufmachen. Und wieder 39,o. Sorry“, schrieb er am Mittwoch. Am Samstag dann die gute Nachricht: Es geht aufwärts – zumindest ein wenig.

Bericht vom Krankenbett

„Heute endlich ist das Fieber gefallen. Ich habe endlich wieder am Frühstückstisch sitzen können und auch vorhin eine halbe Stunde in der Sonne gesessen und Energie getankt. Die letzten Tage waren einfach nur furchtbar, die Temperatur schwankte zwischen 38 und 39,9 Grad, Kopfschmerzen, absolute Appetitlosigkeit, ein absolut übler Geschmack im Mund und Schwäche. Das Bett habe ich nicht verlassen können und auch nicht wollen.

Mein Krankheitsfall wird mittlerweile durch das Gesundheitsamt als schwerer Verlauf eingestuft. Meine Frau war ja mit mir gemeinsam erkrankt und wurde ebenfalls positiv getestet. Bei ihr verlief die Infektion jedoch deutlich milder und sie ist schon seit einigen Tagen fieberfrei.

Von meinen Patienten habe ich aktuell keine Rückmeldungen, nur mit meinem Erstkontakt stehe ich in regelmäßigem telefonischen Kontakt. Er ist ja schon den 11. Tag in stationärer Isolation im EvB, jedoch immer noch nicht fieberfrei und symptomlos. Wie er mir berichtete, hat er mit dem Umzug in die neue Corona-Station nun seine Möglichkeit zum Duschen verloren, außerdem funktioniert der Fernseher nicht, womit mein Patient nun auch seine wichtigste Informations- und Unterhaltungsquelle verloren hat. Sehr lobend dagegen hat er sich über den Einsatz der Schwestern, Pfleger und Ärzte geäußert, die, sichtbar gezeichnet, ihren Dienst tun.

Ein Bild aus besseren Tagen. Andreas Möckel – gesund – mit seinem Hund am Meer. Quelle: privat

Meine Corona-Infektion ist die schlimmste Erkrankung, die ich durchgemacht habe, seitdem ich mich bewusst erinnern kann. Und es ist ja noch nicht vorbei.

Ich persönlich halte die Maßnahmen, die Bundesregierung, Landesregierung und die Stadt Potsdam beschlossen und veranlasst haben, für absolut der Situation angemessen, notwendig und zweckmäßig. Schafft es die Gesellschaft nicht, die Welle auszubremsen, haben wir hier sehr bald ähnliches Chaos, wie es im Elsass oder in Bergamo gerade zu beobachten ist. Und diese Situation gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.

Ich habe am eigenen Leib spüren müssen, wie hinterhältig und aggressiv dieser Virus sein kann. Und es ist einfach pure Naivität, wenn die Anderen glauben, dass bei ihnen schon nichts weiter passieren würde. Corona kann einfach jeden treffen, ohne Vorwarnung!

Von Anna Sprockhoff