Die traurigen Nachrichten reißen am Wochenende nicht ab. Die Zahl der verstorbenen Corona-Infizierten in Potsdam hat sich auf 16 erhöht. 245 Potsdamer tragen das Virus in sich. Innerhalb des Bergmann-Klinikums wurden in der Psychiatrie in der Aue überraschend viele Fälle entdeckt.