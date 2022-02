Potsdam

Zeit Dienstag dürfen und sollen auch Apotheken gegen Corona impfen, aber macht das jemand? „Keiner“, sagt Inken Jung, Sprecherin der Potsdamer Apotheken: „Es besteht gar kein Bedarf dafür. Und es gibt genügend andere Möglichkeiten. Im Moment brennt hier gar nichts.“

Sie selbst habe im Dezember eine theoretische Schulung dazu gemacht und im Januar die praktische. „Wir sind gerüstet. Wann die Pandemie wieder anzieht und wir genügend Impfstoff bekommen, sind wir sofort dabei. Jetzt aber ist das unsinnig.“ Es gebe auch gar nicht genug Impfstoff für alle, die impfen sollen, sagte Jung am Dienstag der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Man bestelle beim Großhandel und verteile das dann an die Hausärzte nach deren Bestellung. „Doch dann kommen vom Großhandel statt 60 vials (Behälter – d.Red.) nur 40 oder 30, und wir müssen den Ärzten dann reihenweise mitteilen, dass weniger kommt als bei ihnen geplant ist. Da müssen wird uns nicht auch noch mit denen um den Impfstoff kloppen.“ Die Ärzte gäben sich Mühe mit dem Impfen, berichtet sie, mancher tue das sogar nach Feierabend oder am Wochenende: „Da müssen wir Apotheken nicht auch noch mitmischen; das macht Ärzte sauer.“

Der personelle und räumliche Aufwand für die meisten Apotheken sei ohnehin enorm, so Jung. So brauche man einen separaten Raum mit einer Liege für Patienten, die die Impfung nicht vertragen. Jemand könne ja auch einen anaphylaktischen Schock (allergischer Schock – d.Red.) erleiden; also müsse sogar für eine Wiederbelebung gesorgt sein. Sie habe von Hausärzten gehört, die frisch Geimpfte mangels Platz in der Praxis auf eine „Runde ums Haus“ schicken: „Aber das kann es ja auch nicht sein. Was, wenn der draußen umfällt?“

Spontan geht gar nichts

Ohne Termine gehe auch in Apotheken nichts, sagt Jung. „So ein Vial enthält je nach Hersteller fünf bis sechs Dosen. Die muss man mit Kochsalz versetzen und vorsichtigst auf Spritzen ziehen. Man darf das nicht erschüttern, sonst geht der Impfstoff kaputt.“ Und man müsse dann alle Dosen dieses Vials binnen zwölf Stunden verimpfen. Dazu müsse man genug Impflinge zusammen bekommen:„Man kann nicht einen impfen und hoffen, dass noch fünf weitere kommen. Einfach mal in die Apotheke gehen und sich impfen lassen – das geht so nicht.“

Bestellung beim Großhandel

„Die Apotheken müssen die Impfstoffe eine Woche vor dem gewünschten Termin beim Großhandel bestellen“, sagt Jung. Ärzte bestellten das am Dienstag bis 12 Uhr für Impfungen der nächsten Woche. Nachfragen zum Impfen habe sie als Apothekerin schon gehabt.

Auf der Internetseite mein-apotheken-Manager.de ist für Potsdam nur eine einzige Apotheke als Impfstation benannt: die im Markt-Center an der Breiten Straße: „Wir sind dafür vorbereitet“, sagt eine Mitarbeiterin: „Aber wir müssen erst sechs Leute dafür haben; soweit sind wir noch nicht.“ Auf jeden Fall sei das Impfen in einem sparaten Raum möglich, in dem auch eine Liege steht. Es impfe allerdings nicht jeder Apotheker, so dass allein deshalb eine Terminvergabe nötig sei.

Landeskammer: „Kein Bedarf“

Auch die Landesapothekerkammer Brandenburg kennt keine Apotheke, die impft. „Da haben einige Schulungen gemacht“, sagt Kammerpräsident Jens Dobbert, der Apotheken in Forst und Spremberg betreibt. Die Apotheken, die das machen wollen, müssten eine Selbstauskunft abgeben, dass sie das auch können und dafür ausgerüstet sind, zum Beispiel auch die nötigen Zusatzversicherungen haben: „Es gibt für das Impfen in Apotheken aber derzeit keinen Bedarf.“

Bundesweit kaum Zuspruch

Medienberichten zufolge beteiligen sich von insgesamt 18.500 Apotheken zum bundesweiten Start der Kampagne nur rund 500. Allerdings sollen mehr als doppelt so viele Apotheken über die Voraussetzungen zum Impfen verfügen. Deshalb geht die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) davon aus, dass sich in den kommenden Wochen mehr Apotheken an den Corona-Impfungen beteiligen werden. Ob und wann eine Apotheke Covid-19-Schutzimpfungen anbietet, entscheidet die Leitung selbst, meldete die ABDA. Dazu müssten Voraussetzungen erfüllt sein:

Viele Bedingungen für Impfung

Das Infektionsschutzgesetz nennt als Grundvoraussetzungen für Corona-Impfungen in der Apotheke geeignete Räumlichkeiten sowie eine ärztliche Schulung. Diese Fortbildung umfasst, neben der Impfung selbst, Kenntnisse zur Aufklärung über die Impfung zum Schutz vor Corona sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen in Notfallsituationen. Laut einer Meldung der ABDA vom vergangenen Freitag haben etwa 6000 Apotheker in Deutschland die notwendige Schulung absolviert.

Zusätzlich muss die Berufshaftpflichtversicherung erweitert werden, um Corona-Impfungen in einer Apotheke durchführen zu dürfen. Wie auch Impfzentren und Hausarztpraxen müssen Apotheken in Deutschland die durchgeführten Impfungen tagesaktuell an das RKI weitergeben.

Von Rainer Schüler