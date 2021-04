Potsdam

Der Potsdamer Pharmazeut Ralf Alhorn (59) betreibt drei Apotheken, eine große Abteilung Heimversorgung sowie einen Versandhandel und Botendienst mit Medikamenten in Potsdam. Allein in diesem Bereich beschäftigt er rund 50 Mitarbeiter. Seit Anfang März betreibt er gemeinsam mit dem Johanniter Unfallhilfe zudem mehrere stationäre und mobile Corona-Testzentren im ganzen Stadtgebiet.

Arbeitnehmer haben Anspruch auf wöchentliche Corona-Tests bei ihrem Arbeitgeber. Wie viele Firmen greifen dabei auf Sie zurück?

Ralf Alhorn: Wir haben gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe rund 20 Firmen, die wir mobil anfahren. Darüber hinaus sind wir für die Universität an drei Standorten, testen Mitarbeiter vom Science Park, dem Hasso-Plattner-Institut und ab dieser Woche auch die Studenten. Am Olympiastützpunkt testen wir die Sportler und Trainer. Wir sind tatsächlich so gut wie ausgebucht und haben extrem viele Firmenanfragen. Es gibt leider nicht genug Anbieter wie uns, um Potsdam abdecken zu können.

Raten Sie Firmen, denen Sie absagen müssen, dann zu Selbsttests für die Mitarbeiter?

Laientests halte ich für problematisch. So eine Probenentnahme ist sehr komplex. Wenn man mit dem Stäbchen einfach tief in der Nase herumstochert, hofft man auf Nasensekret, wo vielleicht gar keine Viren sind. Um aber in die Rachenhöhle zu kommen, muss man an der richtigen Stelle abbiegen. Das ist anatomisch nicht so einfach. Dazu kommt: Nicht jeder kann diese hohe Hemmschwelle überschreiten. Ich könnte mir selbst auch keinen Test abnehmen.

Was empfehlen Sie Arbeitgebern stattdessen?

Wir stellen dazu gerade Überlegungen an. Unsere Idee ist es, dass man in jeder größeren Firma drei oder vier Mitarbeiter schult. Eine andere Variante wäre, Mitarbeitern einen Zeit-Slot bei Testzentren wie unseren einzuräumen, damit diese dann in ihrer Arbeitszeit zu uns kommen können.

Für solche Regelungen müsste sich auch die Politik stark machen. Haben Sie als Praktiker weitere Forderungen an die Regierung?

Die Politik muss alles tun, um Tests zu erleichtern. Wir dürfen nicht darüber diskutieren, ob man einmal oder zweimal pro Woche kommt. In den nächsten zwei, drei Monaten sollten die Tests nach Möglichkeit zum Alltag gehören. Die Politik hat aber auch schon viel gemacht. Eine Menge Verfahrenswege wurden erleichtert. Es ist sehr leicht ein Testzentrum zu eröffnen und die Abwicklung der Tests ist bürokratisch ebenfalls simpel. Das funktioniert gut.

Sollte der Fokus nicht auf dem Impfen liegen?

Es geht um beides. Bis die Impfquote hoch genug ist, müssen wir das Testen vorantreiben. Vor einem halben Jahr waren unter 10.000 Menschen etwa fünf, die unwissentlich das Virus verbreiteten. Die Quote hat sich seitdem mehr als verzehnfacht. Im Moment sind es 60 von 10.000. Wenn wir die rausfischen, haben wir eine echte Chance, bei einer niedrigen Inzidenz zu bleiben.

Wie viele Tests machen Sie?

In der Woche vor Ostern waren es etwa 7000, jetzt etwas weniger. Wir beschäftigen mit den Johannitern zusammen mittlerweile 50 Mitarbeiter, die nur Tests durchführen und das dokumentieren. Wir suchen auch jeden Tag weitere Menschen für die Abwicklung der Tests. Ich könnte noch zehn Leute einstellen.

Gibt es denn überhaupt genug Tests am Markt?

Ja, die Profi-Tests für Fachleute sind vorhanden. Da gibt es kein Limit.

Von Peter Degener