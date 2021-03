Babelsberg

Die Pandemie hat das Leben vieler auf den Kopf gestellt. Abstand, Masken, Hände-Desinfektion gehören zum neuen Corona-Alltag – und der hat auch das Geschäft der Potsdamer Apotheken verändert. Im Interview spricht Hartmut Kulka, Inhaber von drei Apotheken in Potsdam, über seinen Alltag in der Krise.

Herr Kulka, macht Ihnen der Beruf noch Spaß in der Corona-Zeit?

Hartmut Kulka: Durchaus. Wir werden mehr gebraucht denn je. Die Kunden lesen und hören viel und haben viele Fragen. Wir beraten sie; wir werden gebraucht. Die Masse kommt ja erstmal zur Apotheke und geht später zum Arzt, wenn das nicht mehr hilft. Gut, dass das Apothekennetz so dicht ist; hoffentlich geht es nicht durch den Versandhandel kaputt.

Was macht Ihnen mehr zu schaffen? Corona oder die Internetapotheken?

Kulka: Beides. Im Lockdown 2020, als fast alles zu war und viele selbst den Gang zur Apotheke scheuten, ist immer mehr kurzerhand im Internet bestellt worden, und wenn 2022 die elektronische Rezepte Pflicht werden, braucht es möglicherweise nur noch einen Wisch auf dem Handy, und die Bestellung ist beim Internetanbieter.

Und Corona?

Kulka: Eine große Gruppe von Medikamenten ist deutlich weniger nachfragt, weil die Abstands- und Hygieneregeln wirken. Es gibt viel weniger Erkältungen, weniger Magen-Darm-Probleme, weniger Läuse auf dem Kopf. Bei Erkältungsmitteln sind es 25 bis 30 Prozent weniger, weil die Menschen Maske tragen. Bei Magen-Darm werden nur noch 65 Prozent verkauft, weil sich alle ständig die Hände waschen und desinfizieren. Und bei Kopflaus-Mitteln liegt der Rückgang bei 50 Prozent: Man ist weniger in den Urlaub gefahren; Kitas und Schulen hatten weniger Kinder. Die Kinder begegnen sich nicht mehr so oft, übernachten nicht bei Freunden.

Ist das existenzgefährdend für die Apotheken?

Kulka: Noch nicht. Wir haben ja auf der anderen Seite mehr Absatz bei Masken und Desinfektionsmitteln. Und mit der Übernahme der eher kleinen Brunnen-Apotheke im Strahleninstitut verteilen wir Nachfragerückgänge zwischen unseren drei Apotheken besser.

Testen Sie Ihre Mitarbeiter auf Corona?

Kulka: Nein. Wir haben ein strenges Regime beim Maskentragen und haben beim letzten Lockdown so in Schichten gearbeitet, dass sich die Schichten nicht begegneten. Wenn die eine Schicht kam, ging die andere durch die Hintertür raus. Das reichte nach unserer Erfahrung. Nach einem halben Jahr sind wir wieder in den Normalbetrieb zurück. Apotheken sind keine Corona-Hotspots.

Der Oberbürgermeister hat alle Apotheken aufgefordert, bei den Schnelltests mitzumachen. Warum sind Sie nicht dabei?

Kulka: Wir haben weder das Personal dafür, noch separate Räume. Wir haben von der Aktion aus der Presse erfahren und sofort beraten, ob das machbar wäre. Aber wir müssten im Verkaufsraum testen. Das wäre viel zu eng, wenn dann viele Leute, vor allem hochbetagte, zum Testen kommen. Und da laufen dann Menschen in Vollschutzanzügen und Gummihandschuhen rum; das könnte abschrecken. Zu uns kommt vor allem ein betagtes Publikum aus den Wohnvierteln ringsum. Die bleiben dann vielleicht ganz weg.

Hat das Personal nicht weniger Arbeit wegen weniger Kunden?

Kulka: Es sind neue Arbeiten dazu gekommen. Bei den Masken etwa muss man nach vertrauenswürdigen Händlern recherchieren und ob die Masken wirklich etwas taugen.

Hartmut Kulka neben einem Brunnen des früheren Badehauses, der der Apotheke ihren Namen gab. Quelle: Julius Frick

Wenn Sie ihre Bestände an bestimmten Warengruppen nicht mehr abverkauft bekommen, was passiert dann damit?

Kulka: Wir können das ja nicht auf Kommission einkaufen. Wir kaufen das, haben es und müssen auf das Haltbarkeitsdatum achten. Es läuft immer etwas ab und muss entsorgt werden, aber das ist nicht viel. Die meisten Sachen sind zwei, drei Jahre haltbar. Wir dürfen natürlich nichts abgeben, das noch mehrere Monate vom Kunden verwendet werden muss, Blutdruckmittel etwa, und unterdessen abläuft. Unsere Erkältungsbestände vom Winter 2019/20 haben wir nicht mehr.

Zur Person Hartmut Kulka (59) stammt aus Hannover. Studiert hat er Pharmazie und Lebensmittelchemie. Er kam 1995 nach Potsdam und gründete die Känguruh-Apotheke an der Geschwister-Scholl-Straße in der Brandenburger Vorstadt. 2004 übernahm er die Lindenapotheke an der Babelsberger Rathauskreuzung. Sie war damals noch gegenüber im heutigen Café Kellermann. 2018 kaufte erdas Haus, in dem sich jetzt die Lindenapotheke befindet. 2021 übernahm er die Brunnen-Apotheke im Strahleninstitut an der Kopernikusstraße. Er hat 25 Beschäftigte. Seine Frau Petra ist gleichfalls Apothekerin. Sein Sohn studiert Biochemie, seine Tochter Medizin.

Aber es gibt Chargen aus dem Winter 2020/21 haben wir zum größten Teil noch und können sie erst im Herbst/Winter 2021/22 verkaufen. Wir haben die Lagerbestände genau im Blick. Wenn Corona noch das ganze Jahr 2021 bleibt, könnte es sein, dass wir nächstes Frühjahr en masse Medikamente entsorgen müssen.

Haben sich ihre Kunden in der Corona-Pandemie verändert?

Kulka: Da ist Niedergeschlagenheit zu spüren, sogar Depressionen. Home-Office plus Homeschooling – das belastet die Menschen sehr. Man sieht das zum Teil auch an den Rezepten ihrer Ärzte, die ihnen zum Beispiel was verschreiben gegen Tinnitus, dieses Pfeifen im Ohr, oft ein Zeichen von akutem Stress.

Wann hört das auf? Können sie noch ruhig in die Zukunft sehen?

Kulka: Die Spanische Grippe vor jetzt hundert Jahren – damals noch eine neuartige Viruserkrankung – hat Millionen Menschenleben gekostet. Es gab wenig Krankenhäuser, keine Intensivstationen, keine Antibiotika. Doch als das vorbei war, gab es in den 1920ern eine Explosion an Lebensmut und Kreativität. Heute sind wir unendlich besser gerüstet, und Forscher, die eigentlich auch Konkurrenten sind, haben in rasantem Tempo an Auswegen aus der Pandemie gearbeitet, es wurde Wissen geteilt. Wir testen, und wir impfen. Wir werden das überstehen, und wir werden dann wieder „goldene Zwanziger“ haben.

Von Rainer Schüler