Corona in Potsdam: Apotheker baut Scheiben als Barriere auf

Bebelsberg / Brandenburger Vorstadt

Eine halbe Stunde vor Mitternacht war Hartmut Kulka am Sonntag mit dem Umbau durch: Zwei Tage lang hatte der Apotheker die Baumärkte der Region nach Plexiglas abgeklappert, sich Platten zuschneiden lassen, Haltefüße gebaut und die Scheiben als Schutz zwischen seinen Mitarbeitern und den Kunden aufgestellt und aufgehängt.

Apotheker Hartmut Kulka hat Scheibenbarrieren zwischen die Mitarbeiter und die Kunden gehängt. Quelle: Rainer Schüler

„Ein Kollege aus Hessen hatte sowas schon gemacht“, erzählt er der MAZ in der Lindenapotheke Babelsberg: „Der hat die Platten aber in Alu-Rahmen geklebt; das hätte uns viel zu lange gedauert. Jeder Tag zählt.“

Kulka brauchte dünnere Platten zum Abhängen von der Decke, die nicht so viel Last tragen kann, und dickere auf den Bedientresen, damit sie stabil stehen. Ein mal ein Meter groß, schweben Platten an einfachen Schnüren. 60 mal 70 Zentimeter große Scheiben stehen in selbst gebauten Füßen auf den Tresen. Rund 500 Euro hat Kulka für diese Maßnahme in seinen beiden Apotheken ausgegeben. Als er im Baumarkt mit Zwei-Meter-Platten zum Zuschnitt kam, lachte jemand: „Ach, schon wieder ein Apotheker.“ Offenbar war Kulka nicht der erste, der die Idee mit der Barriere hatte.

Wichtige Corona-Infos hängen an Linden-Apotheke aus. Quelle: Rainer Schüler

„Man macht sich so seine Gedanken“, sagt er, „wie man seine Leute schützen kann und zugleich die Kunden. Wir wissen ja nie, ob wir einen Corona-Menschen vor uns haben, und im dichten Kontakt mit den Kunden müssen wir auch die Kunden vor uns schützen. Wenn uns einer ansteckt, ohne das zu ahnen, sind wir die Super-Spreader und verbreiten das dann selbst. Das verhindern wir nun.“

Und Kulka hat eine Pandemie-Kiste gepackt mit Schutzausrüstung für seine Mannschaft, rund 20 Leute: Schutzanzüge, Handschuhe, einfache Masken und die guten FFP-2-Masken mit Atemventil sind da drin, außerdem Sets mit leerem Kunststoff-Flaschen, falls die Apotheken im Pandemiefall selber Antivirenmittel herstellen müssen, weil der Großhandel nichts liefert.

Pandemie-Kiste in der Lindenapotheke Babelsberg: Schutzanzüge, Leerflaschen zum Anrühren von Tinkturen, einfache Mund-Nasen-Masken und Latex-Handschuhe (v.l.n.r.) Quelle: Rainer Schüler

In den Verkauf geht keine dieser Masken, und bestellen kann der Apotheker davon längst nichts mehr. Die Mitarbeiter führen Buch über den Eigenverbrauch. Sechs seiner Mitarbeiter haben Kinder im Kita- und Schulalter, die nun zu Hause bleiben müssen, aber nicht mit der Mutter, die in der Apotheke unabkömmlich ist. Zumindest von einer Mitarbeiterin weiß Kulka, dass sie eine Kinder-Notbetreuung braucht.

Der Schutz durch solche FFP-Masken ist recht effektiv, in dem Fall für die Mitarbeiter, falls die Epidemie zu breit wird. Quelle: Rainer Schüler

Auch wenn er den Kunden von Masken abrät, weil sie nur dem Kranken nutzt, trägt mancher Maske: Annett Heppner kommt in den Laden mit Maske und Gummihandschuhen. Sie ist Kieferorthopädin „um die Ecke“ und hat so wenig Abstand zu den Patienten auf dem Behandlungsstuhl, dass der Mundschutz sie vor einem Huster durchaus bewahrt. Sie kauft regelmäßig bei Kulka ein.

Wichtige Informationen zum Virus und seiner Verbreitung hat der Apotheker in die Schaufenster gehängt und drinnen als Flyer ausgestellt. „Corona kommt wie ein Tsunami auf uns zu“, sagt Kulka: „Die Welle wird wie in Zeitlupe immer größer. Mit Schutzmaßnahmen müssen wir versuchen, wie ein Surfer diese Welle zu reiten.“

Von Rainer Schüler