Potsdam

Die Mitarbeiter des Potsdamer Arbeitsgericht haben schockiert auf das geplante Standortkonzept von Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) reagiert. „Das Konzept ist nicht nachvollziehbar, unausgegoren und falsch. Die Schließung des Arbeitsgerichtes Potsdam ist ein großer Fehler“, sagte Gerichtsdirektorin Hilde Fuhrmann. Temporäre Gerichtstage, wie sie das Ministerium als Ersatz für die Standortschließung plane, könnten ein Gericht nicht ersetzen.

Vergangene Woche war überraschend bekannt geworden, dass Ministerin Hoffmann die Standorte der Arbeitsgerichte in Potsdam und Eberswalde sowie die Senftenberger Außenstelle schließen will. Stattdessen sollen Arbeitsrichter an bestimmten Gerichtstagen in Justizgebäuden in Perleberg, Eberswalde, Potsdam, Luckenwalde und Senftenberg vor Ort sein. Das größere Potsdamer Gericht soll laut dem Konzept dem kleineren Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel zugeschlagen werden.

Reform zur Unzeit: Zahl der Fälle steigt

SPD, CDU und Grüne verteidigten das Konzept. Durch die geplanten Gerichtstage an mehreren Standorten werde die Versorgung in der Fläche sogar gestärkt, hieß es. Das kann man in Potsdam nicht recht nachvollziehen: Eine Rechtsantragsstelle, in der Klagen vor Ort schnell und unkompliziert eingereicht werden können, würde laut Direktorin Hilde Furhmann in Potsdam künftig fehlen. Außerdem sei für Potsdam gar nicht klar, ob es einen eigenen Gerichtstag geben werde. Die Reform kommt für Fuhrmann zur Unzeit: Durch Corona sei die Zahl der Fälle an den Gerichten gestiegen, sagte sie.

Die Vorsitzende des Personalrats Patricia Schreier kritisierte, dass die Beschäftigten aus der Presse von der Schließung erfahren hätten. „Gerade in dieser hochsensiblen Corona-Zeit, noch dazu an Weihnachten, ist das besonders empörend“, sagte sie.

Von Torsten Gellner