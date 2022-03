Innenstadt

In der gezeichneten Vision von Günther Vandenhertz für den Alten Markt in Potsdam steht das Stadtschloss in barocker Form mit einem modernen Plenarsaal im Innenhof. „Der Landtag im Schloss“ steht auf der Skizze, die auf den 20. Februar 2002 datiert ist. Da war die Idee, das Stadtschloss als Parlament aufzubauen noch neu, die Entscheidung dafür noch längst nicht getroffen.

Günther Vandenhertz wollte aus der alten Fachhochschule eine Kunsthalle machen

Das Blatt des 2020 mit 94 Jahren verstorbenen Potsdamer Architekten und Stadtplaners in der Ausstellung „Architekt – Zeichner – Visionär“ zeigt noch mehr Visionen: ein wiederaufgebautes Palais Barberini ist dort ebenso zu finden wie eine zum Teil erhaltene Fachhochschule, die aber hinter einem zum Barock passenden Neubau versteckt wird und für die er eine Kunsthalle vorgesehen hatte.

Ausstellung mit Zeichnungen von Günther Vandenhertz auf der Freundschaftsinsel Potsdam. Quelle: Peter Degener

„Günther Vandenhertz war eine Kapazität in Sachen Städtebau, aber auch eine Kapazität in der Kritik an den Dingen, die in Potsdam passiert sind, an Abrissen und an Bauten, die bis heute nicht gefallen“, sagte sein beruflicher Wegbegleiter Hajo Kölling bei der Eröffnung der Ausstellung im Inselcafé auf der Freundschaftsinsel.

Ausstellung auf der Potsdamer Freundschaftsinsel

Vandenhertz gehörte zu denjenigen, die offiziell gegen den Abriss des Stadtschlosses protestierten, gegen die Sprengung der Garnisonkirche – und nach der Wiedervereinigung auch gegen den neuen Hauptbahnhof mit seinem überdimensionierten Potsdam-Center. Er war aber auch ein Künstler. Die meisten Bilder in der Schau zeigen zarte Architektur-Impressionen. „Diesen Strich habe ich nicht erreicht“, sagt Kölling anerkennend. Zu sehen ist nicht nur Potsdam, sondern was Vandenhertz auf Reisen durch Europa festhielt. Burgen, Schlösser, Gassen in Prag, Florenz und Arenshoop.

Die Ausstellung ist bis 1. Mai im Café auf der Freundschaftsinsel zu sehen. Quelle: Julius Frick

„Er hatte stets einen Skizzenblock als visuelles Tagebuch dabei“, erklärte Jörg Näthe, der Vorsitzende des Freundeskreises der Freundschaftsinsel. Dem Verein und den Töchtern von Günther Vandenhertz ist die kleine Ausstellung zu verdanken. Sie haben die Zeichnungen aus dem Nachlass zur Verfügung gestellt und ermöglichen nun einen bislang unbekannten Blick auf ihren Vater, der bislang vor allem als preisgekrönter Architekten, Stadtplaner und Vorkämpfer für die Wiedererrichtung der zerstörten Potsdamer Mitte bekannt war. Nun bekommt Vandenhertz posthum Anerkennung als Zeichner.

Info: Die Ausstellung im Ausstellungsraum des Inselcafés ist bis 1. Mai immer freitags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Peter Degener