Terrassenhaus-Abriss: „Heuchlerisches Versprechen“ von Mike Schubert

Zentrum Ost

Die Anwohnerinitiative zum Erhalt des Terrassenhauses in Zentrum Ost ist empört über die plötzlich getroffene Abriss Entscheidung (MAZ berichtete).

Die Initiative „findet nur schwer Worte zur intransparenten Vorgehensweise der Pro Potsdam und des Oberbürgermeisters zur versprochenen Erbbaupacht des Terrassenhauses“, teilten Vertreter mit. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte überraschend als Gesellschafter der städtischen Pro Potsdam entschieden, das Gebäude nicht in Erbbaupacht auszuschreiben.

Anzeige

Entscheidung ohne öffentliche Beteiligung getroffen

Die Pro Potsdam als Eigentümer des Hauses habe „ohne weitere öffentliche Beteiligungsverfahren und ohne Beteiligung aller Gremien offenbar den Abriss des Terrassenhauses erneut vorgeschlagen“, sie kehre „damit zum Ausgangspunkt zurück, das Terrassenhaus abzureißen“, schreiben die Vertreter der Initiative, darunter auch Stadtverordnete der Fraktion Die Andere.

Das von der Pro Potsdam vorgeschlagene Erbbaupachtsmodell verstoße „gegen alle bisher üblichen Erbbaupachtmodelle. Besonders gravierend ist die Forderung der Pro Potsdam an die zukünftigen Erbaupachtnehmerinnen, das Terrassenhaus erst zu sanieren, bevor Erbbaupacht möglich wird.“

„Es war lediglich der Versuch Zeit zu schinden“

Sie kritisieren, dass sie „zu keinem Zeitpunkt in ernsthafte Verhandlungen einbezogen“ worden wären. Die Initiative werde sich „weiterhin mit aller Kraft gegen den Abriss eines sanierungsfähigen Gebäudes wehren“.

Auch gegen Mike Schubert richten sich die Vorwürfe: Die von ihm angeregte Prüfung einer Sanierung des maroden Terrassenhauses sei ein „heuchlerisches Versprechen des Oberbürgermeisters nach transparenter Bürgerbeteiligung“ gewesen, das „nicht eingehalten“ worden sei. „Es war lediglich der Versuch Zeit zu schinden. Bürgerbeteiligung und Erbbaupacht verkommen so zur Farce.“

Auch die Stadtverordneten haben Entscheidung aus der Zeitung erfahren

Auch der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer äußert sein Unverständnis über die plötzliche Entscheidung des Oberbürgermeisters gegen eine Erbbaupacht. „Die Schwierigkeiten einer solchen Lösung wurden im Hauptausschuss noch diskutiert. Nun müssen wir aus der Zeitung erfahren, dass diese Idee beerdigt wurde“, beklagt Krämer. Es habe keine Debatte und keine Information an die ehrenamtlichen Stadtverordneten oder Fraktionen gegeben.

„Auch wenn es in Zeiten von Corona schwierig ist, wünscht ich mir für die Stadtverordneten eine engere Einbindung der Politik“, so Krämer. Nun erwartet er, dass die Fraktionen bei weiteren Schritten beteiligt werden. Wie berichtet geht es fortan um die Urheberrechtseinigung mit den Architekten des Gebäudes, dem geplanten Abriss und der völlig offenen Gestaltung des Neubaus an dieser Stelle.

Lesen Sie auch:

Von Peter Degener