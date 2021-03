Potsdam West

Eigentlich hätte Jan Gabbert allen Grund zur Freude. Am Mittwoch hat die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung (SVV) den Weg für eine dauerhafte Nutzung der „Scholle 51“ als Atelierhaus geebnet. Mit der beschlossenen Änderung des Bebauungsplans darf der Verein das Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße künftig nach seinen Vorstellungen umgestalten und legal als Kreativzentrum nutzen. Darauf haben Gabbert – Vorstandsmitglied im gleichnamigen Hausverein und Scholle-Nutzer seit 2013 – und seine Mitstreiter lange gewartet.

Doch die Freude ist getrübt: Anwohner der Scholle 51 kritisieren den weiteren Ausbau des Atelierhauses. Sie befürchten eine Zunahme der Lärmbelästigung, eine Verschärfung der angespannten Parkplatzsituation im Viertel und eine Entwicklung des Projektes zum Nachteil der Anwohner. Auch eine Klage gegen die Nutzung der Scholle 51 schließen die Nachbarn nicht aus.

Anwohner klagen über Lärm in der Scholle 51

„Die Künstler stören uns überhaupt nicht“, sagt Marion Meyer. Sie wohnt zwei Häuser von dem Projekt entfernt und hat zusammen mit einem knappen Dutzend Nachbarn eine Petition gegen die Änderung des Bebauungsplans verfasst. Sie alle fühlen sich von dem Kulturzentrum gestört. Die Scholle sorge bereits jetzt für erhebliche Lärmbelästigung, sagt Meyer, sei es durch den Schlagzeugunterricht in der hauseigenen Musikschule oder durch Bandproben in den Abendstunden. Am Wochenende, sagt Meyer, werde schon mal im Hof die Kreissäge angeworfen und es würden Räume für Privatpartys vermietet.

Streit um die Scholle. Nachbarn kritisieren die Nutzung des Gebäudes als Atelierhaus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Vorwürfe weist Jan Gabbert zurück: „Alles, was in der Scholle passiert, ist im Rahmen der rechtlich zulässigen Emissionen.“ Im vergangenen Jahr habe der Verein viel Geld und Arbeit in die Schallisolation des Gebäudes gesteckt, der Veranstaltungssaal werde nur bis maximal 21 Uhr vermietet. Eine lärmgeschützte Atmosphäre sei auch im Sinne der Scholle-Nutzer, sagt Gabbert. „Wir sind ein Atelierhaus und haben selbst ein großes Interesse an einer ruhigen Arbeitsatmosphäre.“

Der Umbau soll die Lärmbelästigung reduzieren

Wenn es nach ihm ginge, hätte die Scholle schon längst einen besseren Schallschutz, doch bislang fehlten dafür die baurechtlichen Voraussetzungen. Erst mit der am Mittwoch beschlossenen Änderung des Bebauungsplans ist es möglich, eine Baugenehmigung für die notwendigen Umbauten zum Lärmschutz zu beantragen. Das sagte auch die Stadtverordnete Grit Schkölziger (SPD) in der SVV-Sitzung: „Ziel der Planung ist es ja, die Sorgen der Anwohner aufzugreifen.“

Ein weiteres Problem aus Sicht der Nachbarn sei der zusätzliche Autoverkehr, der durch die Nutzer der Scholle entstehe, schreiben sie in ihrer Petition. Im Viertel fehle es ohnehin schon an Parkplätzen, die Menschen aus der Scholle würden die Situation noch verschärfen. Zudem verursache der Verkehr zusätzliche Abgasemissionen. Jetzt, da die Nutzung der Scholle als Atelierhaus legalisiert wurde, befürchten sie, dass die Probleme zunehmen werden. „Wir fordern lediglich unser Recht auf ein friedliches Leben ein“, sagt Anwohnerin Meyer.

„Der Pkw ist bei uns die Ausnahme“

„Diese Vorwürfe sind in der Vergangenheit mehrfach widerlegt worden“, sagt Jan Gabbert. Für die Änderung des Bebauungsplans habe die Scholle eine Analyse des Mobilitätsverhaltens ihrer rund 220 wöchentlichen Nutzer vorlegen müssen. Das Ergebnis: 80 Prozent der Besucher kommen zu Fuß oder mit dem Rad. Die wenigen Autofahrer würden auf dem Hof der Scholle parken. „Der Pkw ist bei uns die Ausnahme“, erklärt Gabbert. Es sei vielmehr das Konzept der Scholle, zu einer Reduktion des Autoverkehrs beizutragen, da Wohnort und Arbeitsplatz der Nutzer im selben Kiez liegen. Die Stadt Potsdam veranlasste zudem eine Verkehrszählung an dem Abschnitt der Geschwister-Scholl-Straße, die ergab, dass im Schnitt 5900 Pkw täglich dort vorbeifahren. „Für eine deutlich wahrnehmbare Lärmerhöhung müsste sich der Verkehr auf der Geschwister-Scholl-Straße verdoppeln“, heißt es in dem Gutachten.

Sie hätte sich gewünscht, dass die Anliegen der Nachbarn bei der Planung stärker berücksichtigt worden wären, sagt Marion Meyer. „Mit uns Anwohnern hat bisher noch niemand gesprochen.“ Geplante Gespräche zwischen den Nutzern der Scholle und den Anwohnern mussten zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zumindest in diesem Punkt sind sich Meyer und Jan Gabbert einig: „Es würde den Hausverein sehr freuen, wenn auf unsere Gesprächsangebote eingegangen würde“, sagt Gabbert. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Probleme am besten direkt erörtert und gelöst werden können.“

