Potsdam

Grit Poppe ist mit ihrem Roman „Verraten“ für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert. Das teilte der Arbeitskreis Jugendliteratur in der vergangenen Woche mit. Insgesamt 33 Titel haben es ins Finale geschafft, Poppes Buch, das im vergangenen Jahr im Dressler Verlag erschien, ist in der Kategorie Jugendbuch nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert, die Sieger werden am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verkündet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Kind wird von der Stasi als Spion missbraucht

Erzählt wird in dem Roman von Sebastian, der nach dem Tod seiner Mutter in das Durchgangsheim Bad Freienwalde gebracht wird, das einem Gefängnis gleicht. Zunächst sieht es noch so auch, als hätte Sebastian Glück gehabt: Seine Zeit im Durchgangsheim ist kurz, sein Vater holt ihn ab, er darf ab sofort bei ihm wohnen. Allerdings zu einem Preis: Er soll ihn ausspionieren, die Staatssicherheit über jeden seiner Schritte informieren – und dabei weiß er doch selbst kaum etwas über seinen Vater.

Parallel dazu erzählt Poppe von Katja. Die junge Frau ist in Sebastians Alter und kommt aus einer zerrütteten Familie. Bei der Mutter ist sie nicht willkommen, sie wird immer wieder in Erziehungsheime gebracht und läuft wieder fort. Auch sie kommt nach Bad Freienwalde. Zwischen ihr und Sebastian entsteht eine wackelige Freundschaft, beide versuchen, sich gegenseitig in einem System zu helfen, das sie nicht wirklich verstehen.

Beeindruckend recherchiert

„Grit Poppe ist es gelungen, ein bisher wenig beachtetes Thema der DDR-Geschichte für jugendliche Leserinnen und Leser detailliert, spannend und anschaulich aufzubereiten“, heißt es in der Jury-Begründung des Jugendliteraturpreises. Der Roman schildere sowohl aus Katjas als auch aus Sebastians Sicht die perfide Rekrutierung Jugendlicher für die Stasi.

Seit ihrem Roman „Weggesperrt“ beschäftigt sich Poppe mit dem Thema der staatlichen Erziehung in der DDR, immer wieder hat sie Gespräche mit Zeitzeugen geführt, Auszüge davon finden sich auch im Anhang von „Verraten“. Das ergänzende Zeitzeugeninterview samt real existierender Aktenvermerke vervollständige den beeindruckend recherchierten Jugendroman, wie die Jury sagt.

Die Jury prüfte 667 Titel

Seit 1956 wurden rund 2.500 Bücher mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis gewürdigt. Eingereicht werden können neben deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern genauso Titel fremdsprachiger Autorinnen und Autoren – soweit sie ins Deutsche übersetzt wurden.

Die Auswahl der Nominierungen des Deutschen Jugendliteraturpreises wurde von drei unabhängigen Jurys getroffen. Die Kritikerjury prüfte 667 Titel und nominiert jeweils sechs Bücher in den Sparten Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch. Sechs Leseclubs haben sich durch rund 200 Jugendbücher gearbeitet. Eine Sonderpreisjury würdigt in diesem Jahr die Leistungen von Übersetzerinnen und Übersetzern.

Von Sarah Kugler