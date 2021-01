Potsdam

Die Stadt Potsdam fällt immer mehr Bäume ihres eigenen Bestands und kommt zugleich nicht mehr mit den vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen hinterher. Die Zahl der Fällungen stiegt dabei in den letzten Jahren kontinuierlich von etwa 350 Bäumen im Jahr 2017 auf 450 in 2018 und rund 750 Bäume 2019. Im Jahr 2020 mussten sogar rund 850 Bäume im Eigentum der Stadt gefällt werden. Diesen insgesamt rund 2000 Bäumen stehen allerdings nur etwa 800 Ersatzpflanzungen gegenüber, wie die Stadt auf MAZ-Anfrage mitteilte.

Die Gründe liegen einerseits im Klimawandel, andererseits in der Personalnot der Behörde, erklärt Lars Schmäh, Leiter des Fachbereichs für Klima, Umwelt und Grünflächen: „Man sieht mittlerweile ganz deutlich die letzten drei trockenen Jahre. Wir haben viele Bäume, die nun soweit sind, dass die sie Trockenheit nicht mehr überstehen.“ Weil Verkehrssicherheit die höchste Priorität an den Bäumen auf öffentlichen Flächen habe, müsse nun deutlich öfter gefällt oder drastisch beschnitten werden, bevor Äste auf Passanten oder Autos stürzen würden.

Zugleich sinkt die Zahl der Nachpflanzungen: Weil Verkehrssicherheit und Bewässerung im Vordergrund stehen, bleibe weniger Zeit für die Ausschreibung und Planung der Nachpflanzungen. „Wir würden gerne mehr machen, dafür bräuchten wir aber mehr Personal“, sagt Schmäh. Sechs seiner Mitarbeiter sind für Straßenbäume und Nachpflanzungen verantwortlich. Immerhin soll dieses Jahr eine siebte Stelle besetzt werden. Nachdem von Januar bis März 2020 nur 55 Bäume neu gepflanzt wurden, gibt es die Hoffnung auf eine Trendumkehr: In diesem Winter sollen immerhin 370 Bäume neu gepflanzt werden – etwa als Straßenbäume im Bornstedter Feld und in Golm.

Bessere Bilanz bei Privaten

Ein anderes Bild ergibt sich bei Privateigentümern von Bäumen. Im Jahr 2020 erteilte die Stadt über 500 Fällgenehmigungen, durch die die Antragsteller zur Pflanzung von rund 1000 Ersatzbäumen und zu etwa 250 Ersatzzahlungen verpflichtet wurden. „Diese Zahlen sind eher gleichbleibend. Das zeigt uns, dass die Eigentümer sich gut um die Bäume kümmern“, sagt Schmäh. Zugleich gebe es in den Gärten oftmals bessere Bodenverhältnisse als im Straßenraum – und weniger „Verkehrserwartung“, also die Chance, dass sich Menschen unter den Bäumen aufhalten. Auf privatem Grund sind die Ansprüche an Verkehrssicherheit daher niedriger anzusetzen.

Für die verstärkte Begrünung der Innenstadt macht die Verwaltung keine großen Hoffnungen. Wiederholt hatten Stadtpolitiker quer durch die Fraktionen mehr Bäume im Neuen Lustgarten und auf dem Alten Markt gefordert. Hier sieht der Fachbereich Grünflächen schwer zu lösende Probleme: Im oberirdischen Raum gebe es einen Zielkonflikt zwischen dem denkmalgeschützten Erscheinungsbild der barocken Innenstadt und dem Wunsch nach mehr Grün und Beschattung. Im Lustgarten, wo seit Jahren vor allem Kübelpflanzen die Breite Straße schmücken, gibt es auch einen Nutzungskonflikt: Wer dort große Bäume wolle, behindere mit ausladenden Baumkronen die Nutzung als Veranstaltungsort.

Wenig Hoffnung auf große Bäume in den Straßen der Innenstadt

Wenn man auf alte Bilder von riesigen Kastanien in der Charlottenstraße und anderen Straßen mitten im denkmalgeschützten Kern der Stadt verweist, lenkt Schmäh den Blick auf den Untergrund, wo die Lage noch komplexer ist: „Diese Bäume würden heute nicht mehr so groß werden, wie damals“, sagt er . Gerade im innerstädtischen Bereich gebe es zu wenige Nährstoffe und immer weniger Grundwasserneubildung – „das führt zu schlechteren Lebensbedingungen“.

Neben der Bewässerung ist allerdings der menschengemachte „Wildwuchs“ unterhalb des Pflasters die größte Herausforderung für Neupflanzungen in der Innenstadt: „Es liegen dort Unmengen von Leitungen, Strom in unterschiedlichen stärken, Wasser, Abwasser, diverse Telekommunikationsleitungen“, erklärt Schmäh. Für die Wurzelbereiche großer Bäume sei dort vielerorts kein Platz. „Medien zu sortieren kostet viel Geld. Wir wollen da hin, das ist das Ziel, aber es geht auch um einen sinnvollen Umgang mit Steuergeldern“, sagt Schmäh.

Auch entlang von Block III und IV an der Nikolaikirche wird es künftig kein stadtbildprägendes Grün geben. Rund um die Kirche seien zwar Pflanzungen geplant, auch an den entstehenden Kreuzungen – doch Bäume mit großen Kronen dürfe man nicht erwarten. Zu groß ist die Flächenkonkurrenz um den Straßenraum. Als die grundlegenden Entscheidungen für die Aufteilung des Untergrunds und des oberirdischen Straßenraums vor mehr als zehn oder gar zwanzig Jahren getroffen wurden, „war das Stadtklima nicht präsent. Erst heute steht eine politische Mehrheit für diese Themen ein“, erklärt Schmäh.

Der Chef des Grünflächenamts verweist auf die Anlagen und Plätze in unmittelbarer Nähe: „Wer sich am Alten Markt unwohl fühlt, ist auch in drei Minuten auf der Freundschaftsinsel – das ist ein Kleinod in der Innenstadt zwischen dem hochfrequentierten Hauptbahnhof und dem Stadtzentrum.“

Von Peter Degener