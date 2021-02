Innenstadt

Die Tür ist zu, der Raum dunkel und kalt, die Kühlschränke allesamt leer und ausgeschaltet: Die Potsdamer Unscheinbar ist eine Institution im Nachtleben, doch wie alle anderen gastronomischen Einrichtungen nun schon wieder seit mehr als zwei Monaten geschlossen. Inhaber Erik Helbl will trotzdem keine übereilten Öffnungen – und schon gar nicht zu den zuletzt geltenden Hygienebestimmungen mit seinen Gästen den Abend verbringen.

Erik Helbl, Sie sind Chef der Unscheinbar in der Potsdamer Innenstadt – einem Ort der Begegnung, der stets bis tief in die Nacht geöffnet hatte. Seit wann ist die Tür zu?

Wir haben am 2. November die Türen zugemacht, als der zweite Lockdown für die Gastronomie begann.

Wie geht es Ihnen damit?

Das ist schwierig. Ich fühle mich ein bisschen hilflos, ja fast nutzlos, schließlich stehe ich normalerweise auch selbst hinter der Bar. Ich mache mir vor allem um meine Mitarbeiter Sorgen, ich selbst komme schon irgendwie klar. Und ich bin auch nicht der große Pessimist, der nur den Kopf in den Sand steckt und auf alles schimpft, was passiert. Aber derzeit ist da eine gewisse Ohnmacht, mir sind die Hände gebunden und ich kann nur abwarten und beobachten, was passiert.

Was machen Sie denn jetzt den ganzen Tag? Haben Sie einen normalen Schlafrhythmus entwickelt nach so vielen Jahren im Nachtleben?

Ich bin konsequent zu Hause und kümmere mich um meine kleine Tochter, während meine Freundin weiter arbeiten geht. So wahnsinnig viel Schlaf gibt es also weiterhin nicht. Wir haben uns entschieden, die Kleine trotz der wieder geöffneten Kitas vorerst noch zu Hause zu lassen, um Gefährdungen in der Familie auszuschließen. Da fällt dann natürlich jede Menge Arbeit an. Ich bin praktisch vom Tresen ins Wohnzimmer gewechselt und genieße diese Zeit auch sehr. Aber ich muss auch zugeben, dass man zwischendurch mal kurz mit jemandem tauschen möchte, der keine Verpflichtungen hat, der auch mal ausspannen kann. Eine kurze Entlastung, das wär‘s. Aber das ist eben nicht möglich und so kann ich nur hoffen, dass wir irgendwann zur Normalität zurückkommen.

Wie kann eine solche Normalität denn aussehen? Werden hier im Sommer wieder große Gruppen sitzen, werden sich die Gäste wieder in den Armen liegen?

Ich bin nicht optimistisch, was das schnelle Öffnen angeht. Denn die Befürchtung, dass zu schnell geöffnet und danach dann nur wieder geschlossen wird, ist groß. Zugleich möchte ich nicht unter den Bedingungen die Bar aufschließen, die wir aus dem letzten Sommer kennen. Wir hatten da ein gutes Geschäft, es war viel los. Aber für meine Mitarbeiter und mich war das hochgradig anstrengend und hat nicht immer Spaß gemacht.

Warum das denn?

Wir haben uns streng an die Hygienevorschriften gehalten. Aber um das umzusetzen, waren wir zum Beispiel gezwungen, hier eine Kraft an die Tür zu stellen, die den Leuten immer wieder die Maßnahmen erklärt. Und seien wir ehrlich, es gehört zum Kernerlebnis einer Bar, dass dort Alkohol getrunken wird, dass Menschen zusammenrücken. Trotzdem mussten wir natürlich die Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren, wir mussten gucken, dass sich die Gruppen an den Tischen nicht vermischen. Das war sehr anstrengend.

Das gute Geschäft des Sommers ist jetzt vorbei, die Einnahmen liegen bei Null. Wie lange kann ein kleiner Betrieb wie die Unscheinbar das durchhalten?

Finanziell werden wir schon durchkommen. Die Novemberhilfe ist komplett geflossen, für den Dezember ist ein Abschlag da. Unser Vermieter ist uns entgegengekommen, das Kurzarbeitergeld strecke ich zwar mittlerweile seit November vor, erwarte hier aber natürlich eine Erstattung. Ich lehne mich jedenfalls nicht laut klagend aus dem Fenster, weil ich weiß, dass es vielen wesentlich schlechter geht.

Beschäftigen Sie sich viel mit der Pandemie? Oder sind Sie der Typ, der einfach will, dass es vorbei ist?

Als unmittelbar Betroffener interessiert mich natürlich in erster Linie der Stand der Wissenschaft, weil ich glaube nur hier Antworten auf die wesentlichen Fragen zu finden. Leider hat es sich bisher oft bewahrheitet, dass die öffentliche Debatte und politische Entscheidungen hinterherhängen. Ich setze mich also nicht dem Druck aus, auf Entscheidungen zu warten. Wir waren schlecht im Schließen. Warum sollten wir besser im Öffnen sein?

Corona-Leugner hätten also bei Ihnen keine Freude?

Mein Problem sind nicht nur die Menschen, die die Gefahr der Pandemie negieren und Corona als eine Art Grippe ansehen. Mit denen musste ich mich im letzten Sommer schon hier am Tresen auseinandersetzen. Mich stört sehr, wie das Handeln der Politik dazu führt, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen teilweise zu recht verloren geht. Da ist man nicht müde, bedeutungsschwanger davon zu reden, in welch historischer Krise wir uns befinden – eine wirklich historische Leistung, uns da wieder rauszukriegen, habe ich dagegen noch nicht gesehen.

Wie ist es denn konkret: Wollen Sie die Bar aufmachen?

Natürlich, irgendwann. Ich verstehe rein emotional jeden Ruf nach Lockerungen. Wer nicht? Aber ich stehe da in Bezug auf die Bar nicht hinter.

Das ist eine starke Aussage für jemanden, dessen Einkommen davon abhängt, dass er Gäste empfangen kann.

Wir sind eine Bar. Wir wurden als erste geschlossen und sind die letzten, die wieder öffnen werden. Wenn es um Lockerungen zu Ostern geht, dann sind nicht wir gemeint, sondern der Einzelhandel. Wir sind vielleicht im Juni wieder am Start, dann sind die Menschen draußen. Das wird dann wieder unter den schon genannten Hygienemaßnahmen passieren und da sage ich ganz klar, dass wir als Team da keine echte Lust drauf haben. Wir müssen einen immensen Aufwand betreiben, um den Gästen alles das zu verbieten, was unsere Bar ausmacht: Austausch, Zusammenkommen, auch das Aufeinandertreffen der verschiedenen Milieus, die hier aufkreuzen. Das kann es doch nicht sein.

Haben Sie Angst, dass die Gesellschaft gespalten wird?

Das passiert ja gerade, das können wir alle live sehen. Innerhalb von Familien, von Freundeskreisen, wird unterschiedlich mit der Situation umgegangen, da gibt es viel Streit. Vielleicht müsste man grundsätzlich sagen, dass in der Bar in Zukunft nicht über die Pandemie gesprochen wird, weil das genau wie nächtliche Debatten um Politik einfach nichts bringt. Aber auch über die Politik wird ja in jeder Bar gestritten, daher mache ich mir da keine Illusionen (lacht). Langfristig glaube ich aber, dass sich viele Konflikte wieder verspielen werden.

Sie könnten aber durch Ihr Hausrecht beispielsweise nur Geimpfte bedienen.

Das könnte ich, aber ich finde es viel zu früh, über solche Entscheidungen zu diskutieren. Der Ticket-Händler Eventim hat ja einen derartigen Vorstoß gemacht. Ich finde schon, dass mir zusteht, auf meine Sicherheit und auf die meiner Gäste zu achten. Und ich sage ganz klar: Ich habe keinen Bock auf Leute, die durch ihr Verhalten mit ursächlich dafür waren, dass wir Gastronomen allesamt seit Monaten in der Scheiße sitzen. Zugleich will ich nicht selbst Teil der Spaltung sein, es ist einfach schwierig.

Ihre Bar liegt genau gegenüber des Brandenburger Landtags und wird sowohl von der Landespolitik als auch von vielen Stadtpolitikern gern genutzt, um fraktionsübergreifend mal ein Bier zusammen zu trinken.

Ja, das ist so. Viele unserer Stammgäste sind in der Politik und da ergeben sich oft Runden, die man auf den ersten Blick nicht vermuten würde.

Dürfen diese Entscheidungsträger denn weiter auf einen Platz am Tresen hoffen? Oder wollen Sie die hier nicht mehr sehen – immerhin kritisieren Sie ja das Handeln der Politik scharf.

Es gibt ja Menschen, die uns aufgrund ihrer rechtsradikalen Einstellung noch nie willkommen waren und die es auch weiterhin nicht sind. Das hat die Pandemie auch noch verstärkt. Davon abgesehen sind aber Streit und Auseinandersetzung der Kern einer Demokratie. Das muss natürlich weiterhin stattfinden, gern dann auch hier.

Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?

Dass wir endlich Perspektiven aufgezeigt bekommen, die realistisch sind. Was vermutlich schwierig sein wird in einem Superwahljahr. Grundsätzlich wünsche ich mir eigentlich von uns allen weniger Aufmerksamkeit für, na ich sage mal – Dummheit.

Von Saskia Kirf