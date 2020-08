Potsdam

Der Potsdamer Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) hält die jüngste Kritik der Anwohner des RAW-Projekts „Creative Village“ für ungerechtfertigt. „Wir sind gut abgesichert, was die städtischen Belange betrifft“, sagte Rubelt am Montag der MAZ.

Eine Anwohnerinitiative hatte ihm am Wochenende vorgeworfen, dass in den Unterlagen für den Bebauungsplanentwurf und in den Verträgen mit dem Investor nicht sichergestellt sei, dass der Investor seine Versprechen auch halte. Zudem würde die Stadt nur auf wirtschaftliche, nicht aber auf soziale Aspekte bei der Abwägung der Interessen geachtet haben.

„Wir verlangen vom Investor nicht, dass er uns Mietverträge vorlegt.“

Dazu sagte Bernd Rubelt: „Wir verlangen vom Investor nicht, dass er uns Mietverträge vorlegt. Wir wissen, dass die Gebäude einen engen Bezug zu Wissenschaft haben werden. Gerade die denkmalgeschützte Halle ist für ein Zusammengehen von Forschung und Start-Ups ausgerichtet“, so Rubelt. Er warnte vor zu konkreten Festsetzungen im Entwurf des Bebauungsplans, der am Mittwoch von den Stadtverordneten beschlossen werden soll.

„Wir dürfen den Rechtsrahmen nicht überspannen. Wenn eine einzelne Bedingung nicht funktioniert, werden plötzlich alle Festsetzungen anfechtbar“, sagte er der MAZ. Man habe schon bei den Investorenwünschen nach Einzelhandelsflächen „sehr restriktiv“ verhandelt.

Zu den sozialen Fragen sagte er: „Anfang 2021 können wir mehr über eine mögliche soziale Erhaltungssatzung dort sagen. Dann ist auch der Bau noch lange nicht fertig. Wir müssen diese Dinge heute noch nicht vorweisen, sind aber dran.“

Grüne fordern reguläres Bebaungsplanverfahren

Bis Ende 2022 will der Investor The RAW Potsdam GmbH die leerstehende Halle des früheren Reichsbahnausbesserungswerks sanieren und um zwei Neubauten ergänzen. Im „Creative Village“ sollen rund 1400 Arbeitsplätze entstehen, die größtenteils der Digitalbranche angehören.

Das Bebauungsplanverfahren soll beschleunigt werden, damit der Investor noch vor dem Satzungsbeschluss eine Baugenehmigung erhält. Die Grünen-Fraktion hat für die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag auf ein reguläres Bauplanverfahren gestellt.

