Potsdamer Bauausschuss will mehr Parkplätze für Fahrräder

Potsdam

Der Entwurf für eine neue Stellplatzsatzung für Potsdam hat am Dienstagabend ohne Gremium den Bauausschuss passiert. Damit rückt die Verpflichtung zu deutlich mehr Fahrradparkplätzen für Bauherren näher. Die Satzung sieht vor, dass beim Neubau eines Wohn- oder Geschäftshauses deutlich mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und auch Lastenräder geschaffen werden.

Mehr Stellplätze pro Wohn- und Geschäftsfläche

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) erklärte, dass man im Gegensatz zu Autostellplätzen bei Radstellplätzen unbedingt auf einen Standard dringen müsse, „sonst entsteht das nicht“.

Eiches Ortsvorsteher Werner Pahnhenrich (CDU) kritisierte, dass die alte Satzung von 2012 dazu dienen sollte, den ruhenden Verkehr weg vom öffentlichen Straßenland hin auf die privaten Grundstücke von Bauherren zu verlagern. „Jetzt scheint es hier eine Umkehr zu geben“, sagte er. Tatsächlich ist die neue Prämisse, dass nicht automatisch so viele Flächen für Autos versiegelt werden sollen, wie die alte Satzung verlangte.

Die Änderungsanträge der Ortsbeiräte aus Satzkorn und Groß Glienicke wurden abgelehnt. In Groß Glienicke bat man darum, von der Satzung befreit zu werden. In Satzkorn hatte man zahlreiche Änderungswünsche, was die neuen Quoten für Stellplätze vor bestimmten öffentlichen Einrichtungen betrifft.

Stellplatzsatzung sieht einen Fahrradparkplatz pro 35 Quadratmeter Wohnfläche vor

Wenn die Stellplatzsatzung von den Stadtverordneten in ihrer jetzigen Form beschlossen wird, gilt beispielsweise folgendes: Bei Wohnhäusern ist künftig nicht mehr die Zahl der Wohneinheiten ausschlaggebend, sondern die Wohnfläche. Pro 35 Quadratmeter muss ein Fahrradstellplatz geschaffen werden. Bei einem Haus mit acht Wohnungen und 600 Quadratmeter Wohnfläche war bislang je Wohnung nur ein Stellplatz nötig. Nun wären es anstelle von acht sogar 17 Stellplätze fürs ganze Haus.

Mehr Fahrradplätze als bislang werden für öffentliche und gewerbliche Einrichtungen verpflichtend. An Schulen, Kitas, Gaststätten, Diskotheken, Clubs und Sportplätzen wird die Quote an nötigen Stellplätzen verdoppelt, an Sporthallen sogar verdreifacht.

Von MAZonline/pede