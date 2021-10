Potsdam

Es wird gerodet und versiegelt, entwickelt und bebaut. Für jede einzelne Baumaßnahme in Potsdam wird auch der vorgeschriebene Ersatz durch Neupflanzungen und andere Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. Doch langfristig reicht dafür das Gebiet der Stadt Potsdam nicht mehr aus. Stattdessen kommt das Potsdamer Baugeschehen anderen Landkreisen in Brandenburg zugute. Das geht aus einer Anfrage der MAZ an das Potsdamer Rathaus hervor.

Nicht genug Flächen für Natur-Ersatzmaßnahmen in Potsdam

„Es werden absehbar nicht alle umwelt- und naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes umgesetzt werden können. Die Stadt behilft sich im Rahmen der Bauleitplanung mit Kompensationsmaßnahmen außerhalb ihres Territoriums, z.B. bei Erstaufforstungen“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung.

Für Krampnitz wird in der Niederlausitz aufgeforstet

Schon heute finden etwa die zahlreichen Ausgleichsmaßnahmen, die das Megaprojekt Krampnitz erfordert, nur zum Teil in Potsdam statt. Manches wird direkt vor Ort am Übergang der einstigen Kaserne in die angrenzenden Luchgebiete und die Feldflur umgesetzt. Auch der Park im Kern des Stadtteils ist eine Ersatzmaßnahme. Ein großer Teil des Ausgleichs findet aber in der Niederlausitz und dem Naturraum Mittlere Mark statt, der beispielsweise den Fläming und das Havelland umfasst.

Die Stadt will künftig verstärkt die Ausgleichsmaßnahmen für Potsdamer Projekte in diesen sogenannten Flächenpools umsetzen, die größtenteils außerhalb Potsdams liegen. Es werde „die Verstetigung der Zusammenarbeit mit Betreibern von Flächenpools innerhalb des Naturraums Mittlere Mark angestrebt“. Außerdem sollen „die Möglichkeiten interkommunaler Kooperationen bei der Ausgleichsflächenbevorratung künftig stärker berücksichtigt werden“. Das heißt: Von vornherein werden andere Kommunen in den Genuss von Aufforstung und Renaturierung kommen, wenn in Potsdam versiegelt wird.

Ausgleich muss in der Nähe des Eingriffs stattfinden

Beim Naturschutzbund Bund schüttelt man darüber den Kopf. „Es gibt eine Verpflichtung, dass Ausgleichsmaßnahmen in der Nähe des Eingriffs stattfinden. Wenn man das nicht umsetzen kann, ist das ein K.o.-Kriterium für die Durchführung eines Projektes“, sagt Bund-Geschäftsführer Axel Kruschat. Und weiter: „Man bekommt den Eindruck, die Natur sei für die Verwaltung ein verschiebbarer Container, den man umsetzt, wenn er an einer Stelle stört. Wenn man das zulässt, bedeutet das, dass die Natur aus der Stadt verschwindet. Das dauert zwar, aber der Charakter einer Stadt verändert sich dadurch.“

Axel Kruschat ist Geschäftsführer des Naturschutzverbands Bund in Brandenburg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dass der Waldausgleich für Krampnitz in der Niederlausitz stattfindet, sei laut Kruschat im Naturschutzgesetz gar nicht vorgesehen. Es gebe wiederum andere Regelungen, die das erlauben, aber eigentlich müsse juristisch geprüft werden, was gilt. Sein Verband sei mit derartigen Verfahren allerdings überfordert.

Wohnbaufläche in Potsdam seit 2003 um die Hälfte gestiegen

Die städtische Statistik weist den von Kruschat befürchteten Trend allerdings noch nicht deutlich aus. Zumindest die Waldfläche in Potsdam ist stabil. Nach der Eingemeindung der nördlichen Ortsteile 2003 betrug die Waldfläche 4620 Hektar. 2020 sind es sogar 4689 Hektar, was genau einem Viertel des Stadtgebiets entspricht. Die Flächen für Landwirtschaft dagegen sanken seit 2003 kontinuierlich von 6109 Hektar auf nunmehr nur noch 5601 Hektar. Zugleich stieg der Anteil der Wohnbauflächen von 1205 auf 1736 Hektar um etwa die Hälfte an. Insgesamt stieg die versiegelte Fläche in Potsdam durch Gebäude und Verkehrsflächen seitdem um etwa zehn Prozent.

In der Verwaltung bemüht man sich allerdings neue Ausgleichsflächen im Stadtgebiet zu schaffen, etwa durch die sogenannte „produktionsintegrierte Kompensation“ auf Landwirtschaftsflächen sowie Maßnahmen des ökologischen Waldumbaus. Hier kritisiert Kruschat, dass diese Maßnahmen nur außerhalb besiedelter Flächen umgesetzt werden. „Eine Heckenpflanzung am Feld ist ökologisch zu begrüßen. Aber trotzdem verzieht sich die Natur aus dem Siedlungsraum.“

Viele Naturprojekte wurden im Gegenzug für Baumaßnahmen umgesetzt

Auf der Haben-Seite des Baubooms stehen eine ganze Reihe von Naturprojekten, die bereits umgesetzt werden konnten. Dazu gehören die Renaturierung der Deponie Golm, der ökologische Waldumbau im Golmer Luch oder die Streuobstwiese Bornim, die dem Neubau der nahen Grundschule als Ausgleich zugeordnet wird. Abriss und Entsiegelungen des einstigen Fernmeldestandorts am Kuhforter Damm wurden durch Bauvorhaben in der Berliner Vorstadt ermöglicht.

Und bislang gibt es noch eine Reihe von Projekten, die in Potsdam umgesetzt werden können. Dazu gehört die Renaturierung der Nuthe und die Revitalisierung des Niedermoors von Fahrland. Auch die Rettung der Düsteren Teiche in Eiche soll über Ausgleichsmaßnahmen erfolgen.

Von Peter Degener