Potsdam

Die Breite Straße wird von Freitag, 16 Uhr bis zum Sonntag in Richtung Leipziger Dreieck auf Höhe des Landtags gesperrt. Die Umleitung zur Nuthestraße erfolgt über erfolgt über die Dortustraße, Yorckstraße, Am Kanal und die Berliner Straße. Grund dafür sind Arbeiten auf der Fahrbahn. Wie schon kürzlich für die Gegenrichtung, wird in der S-Kurve am Stadtschloss nun auch auf den verbliebenen Fahrbahnen ein neuer Asphalt aufgebracht, um die Griffigkeit der Fahrbahn zu verbessern. Damit sollen Unfälle verhindert werden. Es ist mit Staus in der Innenstadt und auf der Umleitungsstrecke zu rechnen.

Am Horstweg werden die weit abgesunkenen Kanaldecke in der Fahrbahn saniert. Dazu wird der Verkehr in Richtung Heinrich-Mann-Allee zwischen Rewe und der Einfahrt zur Bundespolizei auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Es steht dadurch nur noch je eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Wegen des Brückenneubaus der Nuthestraße L 40 ist die stadtauswärtige Abfahrt zur Friedrich-List-Straße weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen, aber auch hier besteht Staugefahr in stadtauswärtiger Richtung. Stadteinwärts stehen mittlerweile wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Der Umbau des Leipziger Dreiecks sorgt weiterhin für Einschränkungen. Die Friedrich-Engels-Straße ist auf Höhe des Hauptbahnhofs weiter für Autos in Richtung Babelsberg gesperrt.

Auch die Leipziger Straße ist zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg. „Aufgrund des Baufortschrittes verschiebt sich die Vollsperrung im Baubereich“, teilt die Stadt mit – die Baumaßnahme dauert also noch länger und die Speicherstadt ist mit dem Auto weiterhin nur noch von Süden kommend erreichbar.

In der Erich-Mendelsohn-Allee in Bornstedt gibt es Gleisarbeiten. Deshalb muss die Tram-Querung an der Ecke Erwin-Barth-Straße voll gesperrt werden.

Der Bornimer Hügelweg muss für Straßenbauarbeiten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Die Trebbiner Straße in Drewitz wird in dieser Woche vor der Hausnummer 60/61 voll gesperrt, um Hausanschlüsse herzustellen.

