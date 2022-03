Ukraine-Flüchtlinge in Potsdam - Ukrainer in Potsdam bieten Ukrainern Hilfe an

Ukrainer in Potsdam bieten Landsleuten Unterkunft und Hilfe an. Im Begegnungscafé „Oskar“ in Drewitz finden die Geflüchteten einen Treffpunkt und Flüchtlinge aus anderen Kriegen.