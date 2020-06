Brandenburger Vorstadt

Lea Voitel sitzt vor ihrem Laptop in der Küche, ihr Homeoffice in Corona-Zeiten. Lea ist spastisch gelähmt, schon seit der Geburt. Sie sitzt im Rollstuhl, festgezurrt. Der Kopf ist klar, die Gliedmaßen und die Zunge gehorchen ihr aber nur schwer. Wegen ihrer Krankheit gehört sie zur Corona-Risikogruppe, doch es nicht die eigene Gesundheit, um die sie in der Krise am meisten fürchtet – sie hat vor allem Angst um ihre Helfer, denn auf sie ist sie angewiesen.

Sechs Männer und Frauen bilden das Assistenz-Team. Zwei davon hat sie über ein persönliches Budget selber angestellt; die anderen vier werden ihr geschickt. 13 Stunden am Tag ist jemand für sie da, hilft ihr morgens aus dem Bett und ins Bad, abends zurück ins Bett. Für sie wird eingekauft, und man begleitet sie, wenn sie die Wohnung verlässt. „Eine Corona-Infektion reicht“, sagt sie, „und alle müssen in Quarantäne. Sie müsste zurück zu ihren Eltern in die Lutherstadt Eisleben, arbeiten würde noch schwieriger.

Anzeige

Teilzeitjob bei der Garnisonkirchen-Stiftung

Ihren 20-Stunden-Job bei der Garnisonkirchen-Stiftung macht sie derzeit zu Hause; der Laptop steht meistens auf dem Esstisch in der Küche. Abstand halten ist für die Helfer gar nicht möglich, auch nicht für die Physiotherapeuten zwei Mal in der Woche. Die Helfer tragen Mundschutz, wenn sie Lea nahe kommen. Die Dienstpläne schreibt Lea selbst; sie ist im Grunde selber Arbeitgeber.

Weitere MAZ+ Artikel

Anfang März war sie das letzte Mal bei Freunden in Berlin, nun bleiben nur das Telefon und der Computer, um miteinander zu reden. Zumindest in Potsdam ist sie wieder öfter unterwegs als zur Zeit der härtesten Kontakt-Beschränkungen. Sie freut sich über die Lockerungen, fürchtet aber, dass viele jetzt sehr unvorsichtig werden – sie selber auch.

Die guten Seiten der Corona-Krise

„Corona hat ja auch was Gutes“, findet Lea Voitel. „Im Homeoffice kann man sich die Zeit selber einteilen und auch mal Pausen machen; dann mache ich halt abends weiter.“ Die Arbeit sei auf die Art entspannter und körperlich nicht so anstrengend. Mehr am Computer zu arbeiten, kommt ihr entgegen, weil die Verständigung dann problemlos läuft. Im direkten Gespräch und erst recht in einer Gruppe fällt ihr das Sprechen schwer; dann ist sie nicht immer leicht zu verstehen und kaum in der Lage, sich durchzusetzen in einer Diskussion. „Aber so langsam ist es mit dem Homeoffice auch mal gut“, sagt sie.

Dennoch ist sich die Potsdamerin bewusst: „Mir geht es ja noch ziemlich gut.“ Richtig schlecht dran seien die Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen lebten. „Die sind da im Grunde eingesperrt.“ Ihnen will sie gerade in Corona-Zeiten Mut machen, es wie sie zu machen und zu versuchen, mit einem persönlichen Budget alleinverantwortlich zu leben.

Von Rainer Schüler